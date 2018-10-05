Экс-президент Южной Кореи получил 15 лет тюрьмы за коррупцию

Источник: AFP 2018

Суд пришел к выводу, что Ли Мен Бак был реальным владельцем компании-производителя автомобильных запчастей DAS и использовал ее для формирования тайных финансовых счетов. По документам бизнес принадлежал брату южнокорейского лидера.

Следователи указывали, что Ли Мен Бак принимал плату от компании Samsung Electronics, которая хотела избежать расследования об уклонении от уплаты налогов.

Всего бывшему президенту Южной Кореи предъявили обвинения по 16 пунктам, в том числе в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебными полномочиями и доверием.

Ли Мен Бак управлял Южной Кореей с 2008 до начала 2013 г. Ранее он также занимал пост мэра Сеула и работал гендиректором строительной компании Hyundai Engineering and Construction. YTN уточняет, что он стал четвертым осужденным экс-лидером страны.