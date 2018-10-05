Экс-президент Южной Кореи получил 15 лет тюрьмы за коррупцию
Суд приговорил бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака к 15 годам лишения свободы по делу о коррупции.
Суд приговорил бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака к 15 годам лишения свободы по делу о коррупции.
Суд пришел к выводу, что Ли Мен Бак был реальным владельцем
Следователи указывали, что Ли Мен Бак принимал плату от компании Samsung Electronics, которая хотела избежать расследования об уклонении от уплаты налогов.
Ли Мен Бак управлял Южной Кореей с 2008 до начала 2013 г. Ранее он также занимал пост мэра Сеула и работал гендиректором строительной компании Hyundai Engineering and Construction. YTN уточняет, что он стал четвертым осужденным
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