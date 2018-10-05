Что известно о ДТП в Тверской области
Рейсовый автобус и маршрутка столкнулись лоб в лоб.
Рейсовый автобус и маршрутка столкнулись лоб в лоб.
Утром 5 октября на трассе произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного такси. В результате столкновения погибли по меньшей мере 14 человек. К селу Некрасово стянулись сотрудники экстренных служб и вылетели вертолеты для эвакуации пострадавших. Все, что известно о случившемся к этой минуте — в материале «Известий».
Сообщение об аварии поступило на пульт МЧС в 07:55. На автодороге Тверь — Ржев произошло лобовое столкновение автобуса ЛИАЗ и маршрутного такси Ford. Маршрутка наполовину вмялась под автобус. От удара в транспортном средстве выбило все окна.
Изначально сообщалось как минимум о семи погибших, но число жертв начало расти. По предварительной информации, среди погибших нет детей.
Всего в маршрутке находились 14 человек, выжить удалось лишь одной пассажирке, сидевшей на заднем кресле.
На месте работают спасатели, полиция и медики: более 50 человек и около 19 единиц спецтехники. Вертолет МЧС эвакуировал двух человек — водителя ЛИАЗа и пассажира маршрутки — в тяжелом состоянии. Еще три человека доставлены в больницу с различными травмами.
К месту аварии приехал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он пообещал разработать меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших в результате ДТП.
Это частная компания, которая осуществляет незаконные пассажирские перевозки под видом заказных.
Ространснадзор надзор проведет проверку перевозчиков ООО «Трансавто» и ООО «Тверьавтотранс», чьи автобусы попали в ДТП.
МЧС организовало горячую линию для оказания психологической помощи пострадавшим.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших в столкновении маршрутного такси и автобуса в Тверской области.