Что известно о ДТП в Тверской области

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Утром 5 октября на трассе произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного такси. В результате столкновения погибли по меньшей мере 14 человек. К селу Некрасово стянулись сотрудники экстренных служб и вылетели вертолеты для эвакуации пострадавших. Все, что известно о случившемся к этой минуте — в материале «Известий».

Как это случилось?

Сообщение об аварии поступило на пульт МЧС в 07:55. На автодороге Тверь — Ржев произошло лобовое столкновение автобуса ЛИАЗ и маршрутного такси Ford. Маршрутка наполовину вмялась под автобус. От удара в транспортном средстве выбило все окна.

Изначально сообщалось как минимум о семи погибших, но число жертв начало расти. По предварительной информации, среди погибших нет детей.

Микроавтобус вез пассажиров из Ржева в Тверь. В автобусе, который ехал в противоположную сторону был водитель и один пассажир. Все погибшие находились в маршрутке. Водитель транспортного средства скончался на месте.

Всего в маршрутке находились 14 человек, выжить удалось лишь одной пассажирке, сидевшей на заднем кресле.

Что происходит на месте ДТП

На месте работают спасатели, полиция и медики: более 50 человек и около 19 единиц спецтехники. Вертолет МЧС эвакуировал двух человек — водителя ЛИАЗа и пассажира маршрутки — в тяжелом состоянии. Еще три человека доставлены в больницу с различными травмами.

Причиной аварии стало выезд маршрутки на встречную полосу. Водитель микроавтобуса Ford не успел завершить маневр и лобовое допустил столкновение с ЛИАЗом.

Как отреагировали власти

К месту аварии приехал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он пообещал разработать меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших в результате ДТП.

Это частная компания, которая осуществляет незаконные пассажирские перевозки под видом заказных. Игорь Руденя губернатор Тверской области

Ространснадзор надзор проведет проверку перевозчиков ООО «Трансавто» и ООО «Тверьавтотранс», чьи автобусы попали в ДТП.

МЧС организовало горячую линию для оказания психологической помощи пострадавшим.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших в столкновении маршрутного такси и автобуса в Тверской области.