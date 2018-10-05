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14:21 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ сообщили об исчезновении главы Интерпола

Власти Франции начали расследование по факту исчезновения президента Интерпола, гражданина Китая Мэн Хунвэя, который 29 сентября отправился в Китай и с тех пор не выходит на связь.

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Источник: AP 2018

Reuters и Europe1 отмечают, что об исчезновении Мэн Хунвэя в полицию сообщила его жена, проживающая в Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола. Другой информации пока нет.

Мэн Хунвэй, в прошлом китайский политик, был избран новым президентом Интерпола в ноябре 2016 года.

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