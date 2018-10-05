СМИ сообщили об исчезновении главы Интерпола
Власти Франции начали расследование по факту исчезновения президента Интерпола, гражданина Китая Мэн Хунвэя, который 29 сентября отправился в Китай и с тех пор не выходит на связь.
Власти Франции начали расследование по факту исчезновения президента Интерпола, гражданина Китая Мэн Хунвэя, который 29 сентября отправился в Китай и с тех пор не выходит на связь.
Reuters и Europe1 отмечают, что об исчезновении Мэн Хунвэя в полицию сообщила его жена, проживающая в Лионе, где находится
Мэн Хунвэй, в прошлом китайский политик, был избран новым президентом Интерпола в ноябре 2016 года.