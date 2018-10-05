В Сочи арестовали видеоблогера, задавшего вопрос мэру
Центральный суд Сочи поместил на пять суток под арест 27-летнего местного жителя Вахтанга Езугбаю, признав его виновным в мелком хулиганстве.
Центральный суд Сочи поместил на пять суток под арест 27-летнего местного жителя Вахтанга Езугбаю, признав его виновным в мелком хулиганстве.
Активист «Левого фронта» Вахтанг Езгубая с 2017 года ведет
В качестве видеоблогера он принимал участие в недавних общественных слушаниях о границах орнитологического парка, о чем он намеревался задать вопрос главе Сочи Анатолию Пахомову в тот момент, когда мэр шел по набережной. Господин Пахомов не стал общаться с видеоблогером и удалился, позвав
По версии полиции, 22 сентября Вахтанг Езугбая, придя в здание Центральной районной администрации в связи с жилищным спором, нарушал общественный порядок, вел себя вызывающе и нецензурно выражался.