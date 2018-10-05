В Сочи арестовали видеоблогера, задавшего вопрос мэру

Источник: РИА "Новости"

Активист «Левого фронта» Вахтанг Езгубая с 2017 года ведет YouTube-канал «Сочинская коммуна», где ежедневно выкладывает снятые им видеосюжеты о городских проблемах Сочи (аварийное жилье, состояние свалок, самовольное строительство).

В качестве видеоблогера он принимал участие в недавних общественных слушаниях о границах орнитологического парка, о чем он намеревался задать вопрос главе Сочи Анатолию Пахомову в тот момент, когда мэр шел по набережной. Господин Пахомов не стал общаться с видеоблогером и удалился, позвав казака-дружинника.

Видеосюжет об этом 30 сентября появился на канале «Сочинская коммуна», спустя несколько дней Вахтанга Езгубаю вызвали в суд и признали виновным по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

По версии полиции, 22 сентября Вахтанг Езугбая, придя в здание Центральной районной администрации в связи с жилищным спором, нарушал общественный порядок, вел себя вызывающе и нецензурно выражался.