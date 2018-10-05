Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Участница АТО рассказала, как украинцы ждут Путина
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
2-летний мальчик нашинковал более 1000 долларов родительских сбережений
Дочь Иосифа Пригожина обвинили в мошенничестве
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Мухи, тигры и лисыКак в Китае борются с коррупцией?
Российская армия откажется от наследия Колчака
Прожил 256 лет: история самого старого человека
Инна Чурикова отмечает 75-летие
Максимова, Безрукова и Горбачева на премьере фильма «Без меня»
Правительство намерено бороться со "старородящими" - подробности
Модель выложила откровенное фото брачной ночи
Женщина, которая не ест сахар 30 лет, показала фото в купальнике
Норма дневного сна, которая очень полезна взрослым
“Я реву”: Боярская заявила, что жалеет о свадьбе
"Над Кариной смеются": Еремеев раскрыл Мишулину
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Москвичи научились обходиться без воды
Фоторепортажи
8Нидерланды выслали четверых россиян
8Находка десятилетия
19:46 (мск), источник: Коммерсантъ

В Сочи арестовали видеоблогера, задавшего вопрос мэру

Центральный суд Сочи поместил на пять суток под арест 27-летнего местного жителя Вахтанга Езугбаю, признав его виновным в мелком хулиганстве.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Активист «Левого фронта» Вахтанг Езгубая с 2017 года ведет YouTube-канал «Сочинская коммуна», где ежедневно выкладывает снятые им видеосюжеты о городских проблемах Сочи (аварийное жилье, состояние свалок, самовольное строительство).

В качестве видеоблогера он принимал участие в недавних общественных слушаниях о границах орнитологического парка, о чем он намеревался задать вопрос главе Сочи Анатолию Пахомову в тот момент, когда мэр шел по набережной. Господин Пахомов не стал общаться с видеоблогером и удалился, позвав казака-дружинника.

Видеосюжет об этом 30 сентября появился на канале «Сочинская коммуна», спустя несколько дней Вахтанга Езгубаю вызвали в суд и признали виновным по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

По версии полиции, 22 сентября Вахтанг Езугбая, придя в здание Центральной районной администрации в связи с жилищным спором, нарушал общественный порядок, вел себя вызывающе и нецензурно выражался.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Израиль встречает россиян недружелюбно
Кислота — друг молодежи
Премьер Нидерландов не исключил расширения санкций против России
Bellingcat назовет имя второго подозреваемого в деле Скрипалей
Рост реальных зарплат в России достиг рекордных 8,7%
Офицеров ФСБ обвинили в предательстве России за $10 млн
Хабиб Нурмагомедов уложился в вес перед боем с Макгрегором
Восьмилетняя шведка нашла в озере меч довикинговой эпохи
Спорт
Олег Романцев: Уход Промеса — не причина неудач «Спартака» Знаменитый тренер прокомментировал матч Лиги Европы, в котором команда Карреры упустила победу над «Вильярреалом»
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
От Светлакова до Розановой: звезды на презентации СТС Телеканал представил новые проекты, которые зрители уже скоро увидят в эфире
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
Ипотечной ставке предрекли рост до критического уровня
История россиянина о жизни в Эмиратах
Сакля, юрта и сукал: он объездил весь мир и снял людей на фоне их удивительных домов
Горячие темы на «Детях»
Мари Мари "Не было мужика и это не мужик" 377
Белая и пушистая Забавные картинки 354
Ваше Величество Светская жизнь - 8 258
иван иванович иванов Завтраки 183
Леди
Маликов дня: как изменилась прическа певца за 23 года Стабильность — признак мастерства. Мода на прически или блестящие пиджаки может меняться сколько угодно, но прическа Дмитрия Маликова остается неизменной.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь