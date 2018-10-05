После массового отравления детей в Татарстане возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления детей в Арском муниципальном районе Татарстана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По данным республиканского минздрава, 18 детей доставлены в больницу Арского муниципального района Татарстана после отравления неизвестным веществом. «По данному факту возбуждено дело по ст. 238 УК РФ (“Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”)», — сказал собеседник агентства.