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16:50 (мск), источник: Интерфакс

СМИ узнали о возможном аресте президента Интерпола в Китае

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU — По данным Le Monde, такова приоритетная версия французских следователей насчет исчезновения Мэна Хунвэя.

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Источник: AP 2018

Президент Интерпола Мэн Хунвэй, вероятно, находится под стражей в Пекине, сообщает в пятницу газета Le Monde.

По ее информации, французские следователи считают, что Мэн Хунвэй не просто пропал в Китае, а помещен под стражу. При этом указывается, что место его нахождения держится в тайне.

По данным газеты, задержание связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

Le Monde отмечает, что это уже не первый подобный случай «исчезновения» иностранных высокопоставленных официальных лиц в Китае: сотрудники китайских правоохранительных органов задерживают людей во время их поездок по личным или профессиональным делам, а затем ограничивают их свободу и допрашивают. Иногда это длится по несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что во Франции начали расследование в связи с исчезновением главы Интерпола после того, как он в конце сентября уехал в Китай.

В самом Интерполе ранее в пятницу заявили, что это дело касается властей Франции и Китая.

При этом в организации напомнили, что за каждодневную работу организации отвечает не Мэн Хунвэй, а генсек Интерпола Юрген Шток.

Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года, а до этого этот пост занимала Мирей Балестрази. До того, как стать главой организации, Мэнй Хунвэй занимал должность замглавы министерства государственной безопасности КНР.

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