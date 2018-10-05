СМИ узнали о возможном аресте президента Интерпола в Китае

Источник: AP 2018

Президент Интерпола Мэн Хунвэй, вероятно, находится под стражей в Пекине, сообщает в пятницу газета Le Monde.

По ее информации, французские следователи считают, что Мэн Хунвэй не просто пропал в Китае, а помещен под стражу. При этом указывается, что место его нахождения держится в тайне.

По данным газеты, задержание связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

Le Monde отмечает, что это уже не первый подобный случай «исчезновения» иностранных высокопоставленных официальных лиц в Китае: сотрудники китайских правоохранительных органов задерживают людей во время их поездок по личным или профессиональным делам, а затем ограничивают их свободу и допрашивают. Иногда это длится по несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что во Франции начали расследование в связи с исчезновением главы Интерпола после того, как он в конце сентября уехал в Китай.

В самом Интерполе ранее в пятницу заявили, что это дело касается властей Франции и Китая.

При этом в организации напомнили, что за каждодневную работу организации отвечает не Мэн Хунвэй, а генсек Интерпола Юрген Шток.