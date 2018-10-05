СК заинтересовался руководством фонда Доктора Лизы

Поясняется, что СК расследует уголовное дело «в отношении неустановленных лиц из числа руководства» общественной организации. «Уголовное дело возбуждено 1 августа 2018 года по статье “Злоупотребление полномочиями” по заявлению бывшего члена правления МБОО “Справедливая помощь Доктора Лизы” Натальи Авиловой о злоупотреблении руководителем организации Ксенией Соколовой своими полномочиями, что, по мнению заявителя, могло повлечь причинение материального ущерба», — утверждают в СПЧ.

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Следствие после проверки даст правовую оценку действиям Соколовой по распоряжению средствами благотворительной организации и возможному наличию ущерба. Дело находится на особом контроле председателя СК Александра Бастрыкина.

6 августа стало известно о возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями в «Справедливой помощи» на 1,8 миллиона рублей. Речь шла о контрактах, которые бывшее руководство заключило с двумя юристами. Соколова в тот момент находилась за рубежом, и, узнав о возможном уголовном преследовании, решила временно не возвращаться на родину.