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01:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин съездил в отпуск и остался без четырехкомнатной квартиры

Петербургский пенсионер обратился в районную прокуратуру с заявлением о мошенничестве, совершенном с его жильем. По словам мужчины, его четырехкомнатную квартиру продали злоумышленники, пока он сам находился в длительном отпуске. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

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По словам пенсионера, он узнал, что больше не является владельцем жилья, при оплате ЖКХ. Как следует из заявления, в сентябре мужчина вернулся из длительного отпуска и запросил у коммунальных служб информацию о задолженности по коммунальным платежам. В УК ему сообщили, что он уже несколько месяцев не имеет к квартире никакого отношения.

«Заявителю (…) стало известно, что принадлежащая ему четырехкомнатная квартира в июле текущего года от его имени продана злоумышленниками, а впоследствии перепродана еще раз», — сообщается на сайте прокуратуры.

По заявлению пенсионера возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем за собой лишение права на жилье.

Пожилые люди регулярно становятся жертвами квартирных мошенников. Масштабы проблемы приводят, в частности, к резонансным законодательным инициативам — так, в начале августа 2018-го Общественный консультативный совет политических партий при Мосгордуме предложил все сделки, заключаемые россиянами старше 65 лет, в обязательном порядке заверять в органах опеки.

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