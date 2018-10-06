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11:29 (мск), источник: РИА Новости

На Сицилии произошло землетрясение, есть пострадавшие

РИМ, 6 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло минувшей ночью в сицилийской провинции Катания, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

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Сейсмологи зафиксировали первый подземный толчок в 02.34 (03.34 мск). Эпицентр землетрясения находился на глубине 9 км от земной поверхности в районе городка Санта-Мария-ди-Ликодия. Колебания земной поверхности явственно ощутили жители многих крупных сицилийских городов, в том числе Катании, Мессины и Сиракузы. После первого подземного толчка ученые зафиксировали еще около 20 афтершоков, в том числе несколько — магнитудой более 2,0. Не исключено, что нынешнее землетрясение связано с активностью вулкана Этна.

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По информации местной пожарной службы, в Санта-Мария-ди-Ликодия, а также соседних селениях Бьянкавилла и Адрано были зафиксированы небольшие обрушения зданий, несколько человек получили легкие ранения и были госпитализированы. Сицилийские СМИ сообщают о том, что в этих населенных пунктах жители в страхе покинули свои дома и всю ночь провели под открытым небом. Мэр Бьянкавиллы Антонио Бонанно через Facebook призвал земляков не поддаваться панике. Карабинеры и пожарные продолжают обследование всех районов, затронутых землетрясением.

Сейсмическая активность на Апеннинах не прекращается. Землетрясения магнитудой 4,2 и 4,7 произошли в апреле в центральной и южной Италии.

Разрушительное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Италии в ночь на 24 августа 2016 года. Стихийное бедствие затронуло три области — Лацио, Марке и Умбрию. Жертвами стихийного бедствия тогда стали 299 человек, несколько сотен получили ранения, более 4,5 тысячи лишились крыши над головой. По официальным оценкам, ущерб составил около 4 миллиардов евро.

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