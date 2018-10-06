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12:22 (мск), источник: РИА Новости

В Тверской области задержали директора компании-перевозчика по делу о ДТП

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Директор компании-перевозчика «ТрансАвто» задержан по делу о ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человек, сообщили в Следственном комитете РФ.

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ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово в пятницу утром. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии 13 человек погибли — водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы.

«Директор ООО “ТрансАвто” задержан следователями СКР по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть 13 человек», — говорится в сообщении ведомства в Whatsapp.

С задержанным проводятся следственные действия. На предприятии изъята техническая документация и информация по обеспечению безопасности пассажирских перевозок, добавили в СК.

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