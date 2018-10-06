В Тверской области задержали директора компании-перевозчика по делу о ДТП
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Директор
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Директор
ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово в пятницу утром. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии 13 человек погибли — водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы.
С задержанным проводятся следственные действия. На предприятии изъята техническая документация и информация по обеспечению безопасности пассажирских перевозок, добавили в СК.
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