Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Комментарий мэра Днепра на предложение запретить российские песни
Странная дыра в земле извергает огонь и пугает жителей (фото)
Как вернуть сексуальное желание: советы
Человек, которому принадлежит особняк за 10,5 млрд руб.
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Зерновые баталии: Россия угрожает банкротством фермерам США Российская пшеница угрожает американским фермерам
Венгрия о переброске войск Украины к границе
Орлова отказалась посетить концерт в честь Фриске
Патрушев назвал страну, где скоро развернется сирийский сценарий
Актера театра жестоко убили из-за телевизора
Известны последние слова погибшего вора в законе Вагона
Звезду «Ревизора» убили во время застолья - СМИ
Жена Крутого пришла на концерт в платье за 284 тыс. рублей
Наталья Подольская в красных сапогах впечатлила фанатов
Финал шоу "Голос 60+" омрачил конфликт
Актера Недзведцкого жестоко убили на застолье
Квартиры подорожали в половине крупнейших городов России
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
10В Тверской области в ДТП погибли более десяти человек
15:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Ксения Соколова прокомментировала уголовное дело в отношении Фонда доктора Лизы

Ксения Соколова, возглавлявшая Фонд доктора Лизы (Елизаветы Глинки, погибшей в авиакастострофе), написала в Facebook пост, в котором прокомментировала уголовное дело в отношении руководства фонда.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По словам госпожи Соколовой, она «пожалела» мужа и сотрудников фонда, которые попросили ее возглавить организацию, и «спасла фонд», «потратив на это дело» полтора года, из них восемь месяцев на волонтерских началах.

В процессе одна из сотрудниц, чьи услуги в качестве личного пиарщика были мной отвергнуты, написала на меня донос в СК. Генерал СК, старший помощник (главы СКР Александра.— «Ъ») Бастрыкина, почему-то называющий себя другом доктора Лизы, не просто дал этому доносу ход, а почти полгода упорно добивался возбуждения уголовного дела. В отношении меня были проведены четыре доследственные проверки.
Ксения Соколова

Дело против нее, по словам Соколовой, было возбуждено только после передачи в Главное следственное управление СКР. Госпожа Соколова заявляет, что с тех пор ее «откровенно преследуют» «под личным контролем Бастрыкина», пытаясь «на пустом месте слепить уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями и нецелевом расходовании средств». По словам госпожи Соколовой, у нее «не было даже права финансовой подписи».

Читайте также
Большинство россиян против уничтожения бездомных животных, но не знают, как им правильно помогать

Ранее Совет по правам человека при президенте (СПЧ) со ссылкой на ответ СКР сообщил, что Ксению Соколову проверяют на наличие фактов злоупотребления полномочиями в рамках дела, возбужденного по ч. 1 ст. 201 УК РФ. Дело возбуждено 1 августа 2018 года по заявлению бывшего члена правления МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Натальи Авиловой. По заявлению СПЧ, расследование «находится на особом контроле председателя Следственного комитета».

Ксения Соколова возглавила благотворительный фонд «Справедливая помощь» в конце 2016 года. Со временем фонд был переформатирован в международную благотворительную организацию «Справедливая помощь Доктора Лизы».

Позднее полномочия правления и президента фонда были прекращены. Попечительский совет организации пояснил, что не были представлены отчет за 2017 год, а также план работы и бюджет на 2018 год. Фонд возглавила Татьяна Константинова — первый директор фонда помощи взрослым «Живой».

20 февраля 2018 года экс-сотрудники фонда «Справедливая помощь», а также действующие попечители организации, в том числе супруг Елизаветы Глинки Глеб Глинка и Наталья Авилова, организовали новый фонд «Доктор Лиза».

О перестановках в фонде читайте в публикации «Ъ» «Фонда оказалось недостаточно».

 Израиль встречает россиян недружелюбно
Кислота — друг молодежи
Дальше — тишина: умерла Монсеррат Кабалье
Картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась
Пенсионер съездил в отпуск и остался без квартиры
Найдено вещество, которое замедляет старение
Израиль: С-300 в Сирии не смогут отследить истребители F-35
Нурмагомедов получит рекордный гонорар за бой с Макгрегором
Саудовская Аравия отказалась платить США за свою безопасность
Спорт
Момент истины: Хабиб и Конор в бойне года О главном бое года, в котором противники по-настоящему ненавидят друг друга
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
От Светлакова до Розановой: звезды на презентации СТС Телеканал представил новые проекты, которые зрители уже скоро увидят в эфире
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
Ипотечной ставке предрекли рост до критического уровня
История россиянина о жизни в Эмиратах
Сакля, юрта и сукал: он объездил весь мир и снял людей на фоне их удивительных домов
Дети
Жена Никиты Михалкова умилила соцсети снимком мужа и внука Эмоциональный снимок очень понравился пользователям сети
Леди
Жена Крутого пришла на концерт в платье за 284 тыс. рублей 54-летняя Ольга блистала на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь