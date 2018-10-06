Ксения Соколова прокомментировала уголовное дело в отношении Фонда доктора Лизы

Источник: РИА "Новости"

По словам госпожи Соколовой, она «пожалела» мужа и сотрудников фонда, которые попросили ее возглавить организацию, и «спасла фонд», «потратив на это дело» полтора года, из них восемь месяцев на волонтерских началах.

В процессе одна из сотрудниц, чьи услуги в качестве личного пиарщика были мной отвергнуты, написала на меня донос в СК. Генерал СК, старший помощник (главы СКР Александра.— «Ъ») Бастрыкина, почему-то называющий себя другом доктора Лизы, не просто дал этому доносу ход, а почти полгода упорно добивался возбуждения уголовного дела. В отношении меня были проведены четыре доследственные проверки. Ксения Соколова

Дело против нее, по словам Соколовой, было возбуждено только после передачи в Главное следственное управление СКР. Госпожа Соколова заявляет, что с тех пор ее «откровенно преследуют» «под личным контролем Бастрыкина», пытаясь «на пустом месте слепить уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями и нецелевом расходовании средств». По словам госпожи Соколовой, у нее «не было даже права финансовой подписи».

Ранее Совет по правам человека при президенте (СПЧ) со ссылкой на ответ СКР сообщил, что Ксению Соколову проверяют на наличие фактов злоупотребления полномочиями в рамках дела, возбужденного по ч. 1 ст. 201 УК РФ. Дело возбуждено 1 августа 2018 года по заявлению бывшего члена правления МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Натальи Авиловой. По заявлению СПЧ, расследование «находится на особом контроле председателя Следственного комитета».

Ксения Соколова возглавила благотворительный фонд «Справедливая помощь» в конце 2016 года. Со временем фонд был переформатирован в международную благотворительную организацию «Справедливая помощь Доктора Лизы».

Позднее полномочия правления и президента фонда были прекращены. Попечительский совет организации пояснил, что не были представлены отчет за 2017 год, а также план работы и бюджет на 2018 год. Фонд возглавила Татьяна Константинова — первый директор фонда помощи взрослым «Живой».

20 февраля 2018 года экс-сотрудники фонда «Справедливая помощь», а также действующие попечители организации, в том числе супруг Елизаветы Глинки Глеб Глинка и Наталья Авилова, организовали новый фонд «Доктор Лиза».