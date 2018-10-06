Источник: пилота вертолета с замгенпрокурора России застрелили до крушения

По данным источника, пилот Станислав Михнов был застрелен двумя выстрелами из карабина в спину до аварии вертолета.

Заместитель генпрокурора России Саак Карапетян погиб при крушении. Сообщается, что он был в отпуске и летел с охоты. С Карапетяном на борту находились еще три человека.