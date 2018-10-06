СК опроверг информацию о ранениях у погибших в авиакатастрофе под Костромой
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Следственный комитет опроверг сообщения СМИ, что пилот вертолета, который разбился в Костромской области, был застрелен.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Следственный комитет опроверг сообщения СМИ, что пилот вертолета, который разбился в Костромской области, был застрелен.
Ранее в СМИ появилась информация, что пилота вертолета, на котором летел замгенпрокурора России Саак Карапетян, убили до авиакатастрофы двумя выстрелами в спину.
«Информация не соответствует действительности. Ни у одного из погибших в катастрофе не обнаружено огнестрельных ранений», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
В четверг вертолет Eurocopter упал в Костромской области. Всего на борту находились три человека, среди которых был Карапетян. Все они погибли.
Тела погибших были обнаружены в лесу. Сам вертолет полностью сгорел.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. При этом причины авиакатастрофы пока не называются.
Карапетян окончил Ростовский государственный университет имени М. А. Суслова, работал в ростовской прокуратуре, в 2000-х перешел на работу в столичное ведомство.
Должность замгенпрокурора он занимал с 2016 года. Карапетян имеет различные государственные награды.