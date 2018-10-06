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19:57 (мск), источник: РИА Новости

СК опроверг информацию о ранениях у погибших в авиакатастрофе под Костромой

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Следственный комитет опроверг сообщения СМИ, что пилот вертолета, который разбился в Костромской области, был застрелен.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация, что пилота вертолета, на котором летел замгенпрокурора России Саак Карапетян, убили до авиакатастрофы двумя выстрелами в спину.

«Информация не соответствует действительности. Ни у одного из погибших в катастрофе не обнаружено огнестрельных ранений», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Авиакатастрофа под Костромой

В четверг вертолет Eurocopter упал в Костромской области. Всего на борту находились три человека, среди которых был Карапетян. Все они погибли.

Тела погибших были обнаружены в лесу. Сам вертолет полностью сгорел.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. При этом причины авиакатастрофы пока не называются.

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Карапетян окончил Ростовский государственный университет имени М. А. Суслова, работал в ростовской прокуратуре, в 2000-х перешел на работу в столичное ведомство.

Должность замгенпрокурора он занимал с 2016 года. Карапетян имеет различные государственные награды.

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