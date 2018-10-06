В Саратове умерла вторая служебная лошадь за месяц
САРАТОВ, 6 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Второй за месяц ведомственный конь саратовской полиции скончался в субботу на фоне сообщений об истощении служебных лошадей, сообщили РИА Новости в
САРАТОВ, 6 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Второй за месяц ведомственный конь саратовской полиции скончался в субботу на фоне сообщений об истощении служебных лошадей, сообщили РИА Новости в
Ранее в прокуратуре области сообщили РИА Новости, что ведомство в ходе проверки сообщения об истощении полицейских лошадей в Саратове выявило нарушения ветеринарного законодательства, а также законодательства о контрактной системе при заключении договоров поставки кормов для кормления служебных животных. Прокуратура внесла представление в областной главк МВД, а по факту мошеннических действий работников индивидуального предпринимателя при оказании услуг по уходу за служебными лошадьми возбуждено уголовное дело.
В главке МВД ранее отметили, что в кавалеристском подразделении полка
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