В Саратове умерла вторая служебная лошадь за месяц

Источник: РИА Новости

Ранее в прокуратуре области сообщили РИА Новости, что ведомство в ходе проверки сообщения об истощении полицейских лошадей в Саратове выявило нарушения ветеринарного законодательства, а также законодательства о контрактной системе при заключении договоров поставки кормов для кормления служебных животных. Прокуратура внесла представление в областной главк МВД, а по факту мошеннических действий работников индивидуального предпринимателя при оказании услуг по уходу за служебными лошадьми возбуждено уголовное дело.

В главке МВД ранее отметили, что в кавалеристском подразделении полка патрульно-постовой службы полиции УМВД по Саратову на 13 сентября числились 22 лошади, из которых 12 использовались для несения службы, а 10 подлежали выбраковке. В главке заверяли, что кормление лошадей осуществляется согласно нормам. В УМВД Саратова уточнили в пятницу, что 11 из 22 лошадей переданы фермерам и аграрному университету, еще десять остались на службе, а одна умерла.

«Сегодня в 10.00 на территории ветеринарной клиники аграрного университета скончался жеребец по кличке Зарок. Возраст 20 лет, масть серая, орловский рысак… При паталогоанатомическом вскрытии… диагноз, поставленный при жизни животного, подтвержден протоколом. Животное скончалось в результате заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких, несовместимых с жизнью», — сказала собеседница агентства.