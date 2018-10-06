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22:41 (мск), источник: РИА Новости

В Саратове умерла вторая служебная лошадь за месяц

САРАТОВ, 6 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Второй за месяц ведомственный конь саратовской полиции скончался в субботу на фоне сообщений об истощении служебных лошадей, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.

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Источник: РИА Новости

Ранее в прокуратуре области сообщили РИА Новости, что ведомство в ходе проверки сообщения об истощении полицейских лошадей в Саратове выявило нарушения ветеринарного законодательства, а также законодательства о контрактной системе при заключении договоров поставки кормов для кормления служебных животных. Прокуратура внесла представление в областной главк МВД, а по факту мошеннических действий работников индивидуального предпринимателя при оказании услуг по уходу за служебными лошадьми возбуждено уголовное дело.

В главке МВД ранее отметили, что в кавалеристском подразделении полка патрульно-постовой службы полиции УМВД по Саратову на 13 сентября числились 22 лошади, из которых 12 использовались для несения службы, а 10 подлежали выбраковке. В главке заверяли, что кормление лошадей осуществляется согласно нормам. В УМВД Саратова уточнили в пятницу, что 11 из 22 лошадей переданы фермерам и аграрному университету, еще десять остались на службе, а одна умерла.

«Сегодня в 10.00 на территории ветеринарной клиники аграрного университета скончался жеребец по кличке Зарок. Возраст 20 лет, масть серая, орловский рысак… При паталогоанатомическом вскрытии… диагноз, поставленный при жизни животного, подтвержден протоколом. Животное скончалось в результате заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких, несовместимых с жизнью», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что конь поступил в ветклинику 24 сентября для проведения обследования и последующего лечения. Однако вечером 4 октября он потерял сознание, упал, ему оказали первую экстренную помощь, собрали консилиум из профессорско-преподавательского состава факультета ветеринарной медицины пищевых и биотехнологий Саратовского государственного аграрного университета, провели ЭКГ и УЗИ сердца и назначили лечение, но спасти животное не удалось.

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