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00:53 (мск), источник: ТАСС

В Кишиневе в результате взрыва в жилом доме погибли два человека

КИШИНЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате взрыва в субботу в жилом доме в Кишиневе. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в МВД республики.

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«У нас есть информация о двух погибших, десятки людей ранены», — сказал собеседник агентства. В то же время молдавский телеканал «Публика» сообщил о восьми погибших, однако эту информацию в МВД не подтвердили.

Как рассказала пресс-секретарь Департамента чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии Лилиана Пушкашу, взрыв произошел на 15-м этаже дома в жилом микрорайоне Рышкановка. «По предварительным данным взорвался газовый баллон в одной из квартир, которым жильцы пользовались незаконно, так как дом не подключен к газу», — уточнила она.

По свидетельству корреспондента ТАСС, дом оцеплен полицией, в нем полностью разрушены перекрытия и стены квартир на трех этажах одного из подъездов. Из дома выносят носилки с пострадавшими, жильцов эвакуируют. Подступы к дому, как и движение транспорта на улице перекрыты.

«Взрыв случился в доме по адресу Московский проспект, 11/3 <…> Причины взрыва пока неизвестны <…> Эвакуация затруднена из-за того, что двери многих квартир оказались заблокированными из-за взрывной волны», — сказали в МВД.

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