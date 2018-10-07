В Кишиневе в результате взрыва в жилом доме погибли два человека

«У нас есть информация о двух погибших, десятки людей ранены», — сказал собеседник агентства. В то же время молдавский телеканал «Публика» сообщил о восьми погибших, однако эту информацию в МВД не подтвердили.

Как рассказала пресс-секретарь Департамента чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии Лилиана Пушкашу, взрыв произошел на 15-м этаже дома в жилом микрорайоне Рышкановка. «По предварительным данным взорвался газовый баллон в одной из квартир, которым жильцы пользовались незаконно, так как дом не подключен к газу», — уточнила она.

По свидетельству корреспондента ТАСС, дом оцеплен полицией, в нем полностью разрушены перекрытия и стены квартир на трех этажах одного из подъездов. Из дома выносят носилки с пострадавшими, жильцов эвакуируют. Подступы к дому, как и движение транспорта на улице перекрыты.