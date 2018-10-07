В Кишиневе в результате взрыва в жилом доме погибли два человека
КИШИНЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате взрыва в субботу в жилом доме в Кишиневе. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в МВД республики.
КИШИНЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате взрыва в субботу в жилом доме в Кишиневе. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в МВД республики.
«У нас есть информация о двух погибших, десятки людей ранены», — сказал собеседник агентства. В то же время молдавский телеканал «Публика» сообщил о восьми погибших, однако эту информацию в МВД не подтвердили.
Как рассказала
По свидетельству корреспондента ТАСС, дом оцеплен полицией, в нем полностью разрушены перекрытия и стены квартир на трех этажах одного из подъездов. Из дома выносят носилки с пострадавшими, жильцов эвакуируют. Подступы к дому, как и движение транспорта на улице перекрыты.
«Взрыв случился в доме по адресу Московский проспект, 11/3 <…> Причины взрыва пока неизвестны <…> Эвакуация затруднена