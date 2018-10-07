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03:09 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв взрыва в многоквартирном доме в Кишиневе возросло до трех

КИШИНЕВ, 7 окт — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в многоквартирном доме в Кишиневе возросло до трех, сообщил журналистам на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям глава генерального инспектората полиции МВД Молдавии Александр Пынзарь.

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Как сообщалось ранее, серьезный взрыв прогремел в 20-этажном доме в Кишиневе в субботу около 22.40 местного времени (совпадает с мск). Спасатели обнаружили тела двух погибших — женщины и ребенка — под обломками на 14-м этаже.

Третьей жертвой взрыва в столице Молдавии стал мужчина, скончавшийся в больнице.

«Погиб… мужчина 1941 года рождения, он умер в больнице», — сказал Пынзарь.

По его словам, 15 эвакуированных из подъезда дома, где произошел взрыв, временно размещены в третьей городской больнице, там им помогают психологи. К этому часу госпитализированы семь человек, в том числе спасатель.

«Эпицентр взрыва был на 16-м этаже, там были найдены остатки газового баллона», — добавил Пынзарь.

Глава администрации столичного сектора Рышкановка Николай Балаур попросил полицию обеспечить защиту от мародеров.

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