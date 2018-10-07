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15:06 (мск), источник: Коммерсантъ

В Саратове закрыто дело об экстремизме из-за частушек о судьях

В Саратове следователи закрыли дело против местной жительницы Натальи Ковалевой, которое было возбуждено из-за частушек о судьях (ч.1 ст. 282 УК), сообщает «Медиазона» со ссылкой на госпожу Ковалеву и копию постановления СКР.

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В постановлении следователь Роман Цыбулин указал, что следствие не получило достаточных сведений, которые указывали бы на то, что целью госпожи Ковалевой было нарушить основы конституционного строя или возбудить ненависть или вражду. Он сослался на разъяснения сентябрьского пленума Верховного суда о том, что для возбуждения дела об экстремизме необходимо доказать намерение и цель по возбуждению ненависти или вражды.

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О возбуждении дела против госпожи Ковалевой стало известно в начале сентября. Она рассказывала, что частушки были опубликованы после того, как сочла, что судья помогла скрыть уголовное дело о мошенничестве.

В 2013 году Наталья Ковалева по просьбе мошенников перевела 400 тыс. руб. через банк. Она обратилась в суд, сочтя, что банк присвоил средства, но проиграла дело.

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