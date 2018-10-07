В Саратове закрыто дело об экстремизме из-за частушек о судьях

В постановлении следователь Роман Цыбулин указал, что следствие не получило достаточных сведений, которые указывали бы на то, что целью госпожи Ковалевой было нарушить основы конституционного строя или возбудить ненависть или вражду. Он сослался на разъяснения сентябрьского пленума Верховного суда о том, что для возбуждения дела об экстремизме необходимо доказать намерение и цель по возбуждению ненависти или вражды.