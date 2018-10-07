В массовой драке в омской колонии пострадали более 20 заключенных

Ранее областное УФСИН сообщило, что вечером в субботу 6 октября личный состав исправительной колонии строгого режима № 6 был поднят по тревоге из-за массовой драки осужденных. Обстановка в колонии стабилизировалась и находится под контролем. В учреждении работают представители прокуратуры, уточняется на сайте.

«Пострадали более 20 человек, всем им была своевременно оказана медицинская помощь. В настоящее время на месте работают следователи, проводятся допросы», — сказала собеседница агентства, добавив, что у пострадавших различные травмы, но тяжелых нет.