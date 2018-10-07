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19:32 (мск), источник: Ведомости

Власти Китая подтвердили расследование в отношении президента Интерпола

Президент Интерпола и заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй подозревается в нарушении закона, сообщила центральная комиссия Коммунистической партии КНР по проверке дисциплины.

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Источник: Reuters

В сообщении комиссии не уточняется, в нарушении какого именно закона подозревается Хунвэй. О местонахождении чиновника также ничего не говорится. Отмечается, что сейчас в отношении президента Интерпола проводится расследование.

В пятницу французская полиция начала расследование об исчезновении Хунвэя. Он и его семья проживают во французском Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола. По словам жены Хунвэя, в конце сентября он поехал в отпуск на родину в Китай и с тех пор перестал выходить на связь.

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Позже газета South China Morning Post сообщила, что президент Интерпола был задержан и увезен на допрос, как только его самолет приземлился в Китае.

По данным французского издания Le Parisien, Хунвэй подозревается в коррупции: он якобы оказывал содействие в получении контрактов компании, работающей в сфере кибербезопасности.

Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 г., он стал первым гражданином Китая на этой должности.

Китайцы задержали главу Интерпола за коррупцию
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