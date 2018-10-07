Представитель ОБСЕ по СМИ прокомментировал смерть болгарской журналистки

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ранее болгарский информационный портал Novinite.со сообщил, что 6 октября в городе Русе на севере Болгарии была убита административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова. Следствие считает, что возможно убийство связано с расследовательской работой журналистки. Последней темой, над которой работала Виктория Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.

«Меня шокирует ужасное убийство журналистки, занимавшейся расследованиями, Виктории Мариновой в Болгарии. Я буду внимательно следить за расследованием, открытым властями. Я настоятельно призываю их быстро найти и привлечь к ответственности виновных и четко определить, связана ли эта атака с работой журналистки », — заявил Дезир.