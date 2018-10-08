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01:52 (мск), источник: РИА Новости

В США убит рэпер Hollywood Play

В Нью-Йорке застрелен 35-летний рэпер Фрэнк Снайдер, известный под псевдонимом Hollywood Play, сообщает New York Post.

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Источник: РИА Новости

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Музыкант стоял около клуба Tavern Lounge, когда к нему подъехал черный автомобиль, откуда вышел мужчина и начал стрелять в сторону клуба.

Рэпер получил ранения ноги и шеи, после чего был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть музыканта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказал бармен этого клуба, целью нападавшего был именно Снайдер, однако полиция пока не может подтвердить эту информацию.

Как добавляет издание, согласно постам из социальных сетей рэпера, он устраивал в Tavern Lounge вечеринку по случаю своего дня рождения.

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