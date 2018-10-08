Президент Интерпола потерялся по воле партии
Мэн Хунвэй стал очередной жертвой китайских внесудебных задержаний.
Мэн Хунвэй стал очередной жертвой китайских внесудебных задержаний.
В ходе путешествия из Франции в Китай пропал президент Интерпола и замминистра внутренних дел КНР Мэн Хунвэй. Вчера на сайте организации появилось сообщение, что он подал в отставку. Он стал первым международным чиновником, без суда «исчезнувшим» по воле властей Китая, но далеко не первым известным гражданином страны, которого постигла эта участь. Подобная практика существует в КНР десятилетиями, и лишь в 2012 году ее попытались впервые кодифицировать. Подобным же образом ранее «исчезали» китайская суперзвезда Фань Бинбин и почти купивший 14,16% акций «Роснефти» бизнесмен Е Цзяньмин.
Исчезновение главы Интерпола Мэн Хунвэя произошло 25 сентября, но обратили внимание на это только в начале октября, когда его проживающая во Франции жена заявила о пропаже. Мэн Хунвэй занимал свою должность с 2016 года, параллельно числясь заместителем министра внутренних дел КНР. Вечером 7 октября власти КНР подтвердили, что он «задержан по подозрению в нарушении закона». В тот же день жена Мэн Хунвэя сообщила, что в день пропажи она получила от него СМС, свидетельствующее о том, что он в опасности, а также текст «жди моего звонка». Больше никакой информации о его местонахождении она не получала с тех пор, как 25 сентября он вылетел на самолете в Китай. Вчера на сайте Интерпола появилось сообщение, что он подал в отставку, и его просьба была удовлетворена.
Президент Интерпола — должность в целом церемониальная. Он председательствует на встречах генеральной ассамблеи и исполнительного комитета организации, следит за тем, чтобы ее деятельность протекала в соответствии с решениями этих двух органов и «поддерживает прямой и постоянный контакт» с генеральным секретарем Интерпола, который, по сути, и является его реальным главой.
Любое
Китай активно пользуется этим инструментом и издает «красные карточки» для розыска диссидентов и коррупционеров, которые покинули страну. К примеру, Китай запросил таким образом выдачу бизнесмена и оппозиционера Го Вэньгуя, проживающего в США, исполнительного директора Всемирного Уйгурского конгресса Долкуна Ису, проживающего в Германии (в феврале 2018 года власти Германии признали дело политически мотивированным и сняли карточку), и многих других. Интерпол сыграл важную роль в китайской кампании «охоты на лис», в ходе которой Пекин добивается экстрадиции
Мэн Хунвэй, назначенный заместителем министра внутренних дел в 2004 году, был одним из главных двигателей этой кампании и на публике всегда выражал полное согласие с идеями председателя КНР Си Цзиньпина. «Политика прежде всего, партия прежде всего, идеология прежде всего, вот фундаментальный принцип миротворческих сил», — заявлял он в 2014 году, выступая перед китайским миротворческим контингентом, направленным для работы за рубеж.
Как подтвердили 5 октября источники газеты South China Morning Post, Мэн Хунвэй был «задержан в рамках расследования» против него, как только его самолет приземлился в Китае в сентябре. Предположительно его задержала Центральная комиссия по проверке дисциплины (ЦКПД), орган внутрипартийного контроля. Об обвинениях в его адрес пока не известно, как и то, когда о его статусе будет сообщено официально. Французская газета Le Parisien сообщила, что семья Мэн Хунвэя, проживающая в Леоне (там находится
Неожиданное исчезновение высокопоставленного международного чиновника привлекло к себе внимание мировых СМИ, но подобные случаи происходят в Китае последние годы постоянно. Например, в начале июля из поля зрения публики внезапно пропала самая известная китайская актриса Фань Бинбин. О ее местонахождении ничего не было известно до 2 октября, когда власти внезапно объявили, что она должна будет заплатить около $70 млн в виде налогов и штрафов за их неуплату ранее. Сама Фань Бинбин 3 октября опубликовала длинный текст, озаглавленный «Письмо с извинениями»:
В последнее время я испытала беспрецедентную боль, провела много времени, разбираясь в себе. Я чувствую себя виноватой за то, что сделала, и приношу всем глубокие извинения». В письме она кается за то, что «подавала плохой пример» коллегам по индустрии, и еще раз просит прощения у всех, включая «налоговые власти КНР.
До сих пор неизвестна судьба таинственно исчезнувшего Е Цзяньмина, главы многопрофильного конгломерата CEFC, прославившегося в
Наиболее полно система «исчезновений» проявляет себя в
Иногда процесс «возвращения» обвиняемого сопровождается его извинениями и признанием в преступлениях в письменной форме или по телевидению. Родственники в период «пропажи» чаще всего не в курсе того, что происходит с задержанным. В лучшем случае им сообщают, в чем именно он подозревается. Что конкретно происходит с ним в период, когда он выпадает из поля зрения, — неизвестно.
Впервые попытка кодифицировать систему была предпринята в 2012 году. Тогда в новый Закон о процессе уголовного производства была внесена статья 73. Она сообщает о том, что нарушители, подозреваемые в «угрозе государственной безопасности, терроризме и особо крупных случаях взяточничества», могут быть отправлены под «надзор в специально отведенном месте». По закону их родственники должны быть оповещены в течение 24 часов с момента задержания, но по факту эта норма, похоже, исполняется редко: родственники задержанных зачастую узнают о судьбе близких из СМИ.
С этой практикой пересекается традиционная для коммунистической партии Китая процедура «шуангуй», или «двойного назначения».
В 2017 году Си Цзиньпин признал существование практики «шуангуй» и призвал заменить ее на юридически прозрачные процедуры в новом законе о Государственной надзорной комиссии (ГНК), которая была создана в марте 2018 года для усиления борьбы с коррупцией.
В случае если ГНК найдет вину человека доказанной, его передадут прокуратуре для формального осуждения и вынесения приговора.
Согласно китайскому законодательству, основную тяжесть подобных практик должны нести на себе члены партии, которые при вступлении соглашаются на постоянный надзор за ними ЦКПД. Тем не менее «исчезают» периодически представители всех профессий и родов деятельности, включая бизнесменов, актеров и правозащитников, не связанных ни с Компартией, ни с государственной службой. Случай Мэн Хунвэя на этом фоне удивителен лишь тем, что задержанию такого рода подвергся китайский чиновник, находящийся во главе международной организации. С одной стороны, это событие подчеркивает твердое намерение Пекина бороться с коррупцией, невзирая на статус обвиняемых. С другой — сама форма «исчезновения» и отказ своевременно предоставить информацию о пропавшем президенте Интерпола вряд ли поспособствует росту числа сторонников юридической системы КНР.
Михаил Коростиков