The New York Post сообщила о заморозке активов Олега Дерипаски в США

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, заморожены принадлежащие бизнесмену особняки в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как сообщает The New York Post, дом в одном из престижных районов Нью-Йорка российский бизнесмен приобрел в 2008 году за $42,5 млн. Данных о вашингтонском особняке газета не приводит.

Кроме того, представители минфина ведут с Олегом Дерипаской переговоры об отказе от операций с активами в Европе, чтобы также не поставить их под угрозу введения санкций, сообщает газета. Представители бизнесмена от комментариев отказались.