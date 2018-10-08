The New York Post сообщила о заморозке активов Олега Дерипаски в США

По данным издания, заморожены принадлежащие бизнесмену особняки в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как сообщает The New York Post, дом в одном из престижных районов Нью-Йорка российский бизнесмен приобрел в 2008 году за $42,5 млн. Данных о вашингтонском особняке газета не приводит.
Кроме того, представители минфина ведут с Олегом Дерипаской переговоры об отказе от операций с активами в Европе, чтобы также не поставить их под угрозу введения санкций, сообщает газета. Представители бизнесмена от комментариев отказались.
Управление контроля зарубежных активов Минфина США 6 апреля внесло Олега Дерипаску и единственного в России производителя алюминия «Русал» в SDN-список, запрещающий бизнес с резидентами США и доступ к финансовой системе страны.