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11:10 (мск), источник: Коммерсантъ

The New York Post сообщила о заморозке активов Олега Дерипаски в США

Американские активы российского бизнесмена Олеги Дерипаски, попавшего под санкции, заморожены властями США, сообщает газета The New York Post со ссылкой на представителей Минфина США.

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Источник: РИА "Новости"

По данным издания, заморожены принадлежащие бизнесмену особняки в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как сообщает The New York Post, дом в одном из престижных районов Нью-Йорка российский бизнесмен приобрел в 2008 году за $42,5 млн. Данных о вашингтонском особняке газета не приводит.

Кроме того, представители минфина ведут с Олегом Дерипаской переговоры об отказе от операций с активами в Европе, чтобы также не поставить их под угрозу введения санкций, сообщает газета. Представители бизнесмена от комментариев отказались.

Управление контроля зарубежных активов Минфина США 6 апреля внесло Олега Дерипаску и единственного в России производителя алюминия «Русал» в SDN-список, запрещающий бизнес с резидентами США и доступ к финансовой системе страны.

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22 августа© Ньюстюб
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