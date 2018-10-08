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14:54 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Спутник снял разрушение города в Индонезии (видео)

По последним данным, из-под завалов в стране извлекли тела почти 1800 человек.

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Момент разрушения города Палу в Индонезии попал на видео, снятое спутником.

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Землетрясение и последующее цунами вызвали разжижение грунта. Видео со спутника зафиксировало, как грязевые потоки начинают движение, набирают скорость и накрывают два района города Палу — Петобо и Балароа.

Стихийное бедствие произошло 28 сентября. Недалеко от города Палу на острове Сулавеси произошли два подземных толчка мощностью 7,1 и 7,4 балла, а также ряд афтершоков. Затем на город обрушилось цунами высотой до двух метров. 1 октября произошло еще одно землетрясение мощностью 5,5 балла.

По последним данным, из-под завалов извлекли тела почти 1800 человек. Более 5 тысяч человек в Индонезии числятся пропавшими без вести.

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