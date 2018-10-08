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17:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Автор «фото с полковником Чепигой» не опознал его на этом фото

Офицер российской военной разведки в отставке Павел Шитов рассказал в интервью Znak.com, что на фотографии из расследования о настоящих личностях предполагаемых исполнителей покушения на Сергея Скрипаля изображен другой человек, а не полковник Анатолий Чепига, известный как один из подозреваемых по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ в Великобритании по имени Руслан Боширов.

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12
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Именно Шитов выложил фото из Чечни, которое фигурирует в публикации группы Bellingcat и издания The Insider.

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Шитов утверждает, что фото было сделано в 2000 году, во время второй чеченской кампании. Чепига тогда был еще курсантом и выпустился из училища в 2001 году.

«Я лично знаю человека [на этой фотографии], которого журналисты приняли за Чепигу, но у него другая фамилия. Этот человек — выпускник ДВОКУ (Дальневосточного высшего общевойскового командного училища — прим. “Ленты.ру”). Учился в училище с 1994 по 1999 год. На тот момент, когда была сделана фотография, являлся военнослужащим спецподразделения ГРУ. Фамилий я называть не буду. Кто-то до сих пор служит, и это может навредить. Но это точно и не Боширов, и не Чепига», — сказал Шитов.

Он рассказал, что хорошо знал человека, которого приняли за Чепигу, и участвовал вместе с ним в спортивных соревнованиях от училища, однако с тех пор они ни разу не виделись. «На самом деле он вблизи на человека, которого окрестили Чепигой, не похож совсем. Просто по фото, которое опубликовано, это плохо видно», — пояснил Шитов.

Собеседник Znak.com добавил, что лично знает всех военнослужащих, изображенных на фотографии, а также рассказал, что снимок был сделан возле населенного пункта Дарго в Веденском районе Чечни. Шитов был командиром разведывательной роты и возвращался после операции. На привале он встретился с однокурсниками по ДВОКУ и сделал совместное фото на свой фотоаппарат. В 2007 году Шитов выложил фото на сайт училища, откуда его и взяли журналисты.

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Шитов пояснил, что с самим Чепигой знаком не был, поскольку они учились в разные годы и по службе не пересекались. Он добавил, что сомневается в причастности сотрудников ГРУ к отравлению Скрипалей. По его мнению, списанный офицер уже не представлял интереса для российских властей, кроме того, спецслужбы не могли так «топорно» сработать.

В конце сентября группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали журналистское расследование, из которого следует, что Руслан Боширов, обвиняемый в отравлении Скрипалей, на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, служившим в частности в Чечне. В материале говорится, что в 2014 году Чепиге было присвоено звание Героя России.

За несколько недель до этого Великобритания обвинила российских граждан Руслана Боширова и Александра Петрова в причастности к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. По мнению Лондона, Боширов и Петров работают на военную разведку. Москва все обвинения отвергает.

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