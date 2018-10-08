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17:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Конвоирование с применением спецприема «загиб руки за спину»

СКР расследует массовую драку в омской колонии.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту массовой драки в исправительной колонии № 6 Омской области, которая произошла в минувшие выходные. В колонии продолжает действовать режим ЧС. Свидания осужденных с родственниками и адвокатами приостановлены. Адвокаты не исключают, что волнения в колонии произошли из-за издевательств над заключенными, и готовят обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В Омске возбуждено уголовное дело по факту массовой драки в исправительной колонии строгого режима № 6, где отбывают наказание впервые осужденные за тяжкие преступления, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Омской области. Делом занимаются сотрудники Первого отдела по расследованию особо важных дел, касающихся преступлений против личности и общественной безопасности.

Инцидент в колонии произошел вечером 6 октября. Как следует из приказа врио начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Омской области Руслана Петенева, массовую драку и погром организовали 100−150 осужденных отрядов № 5 и № 6 колонии во время вечерних мероприятий. Заключенные предприняли попытку освободить тех, кто находился в карантинном отделении, в штрафном изоляторе и помещениях камерного типа. Позднее к ним присоединились заключенные отрядов №№ 3, 4, 7, 8, 9, 10.

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Приказ о введении режима особых условий в колонии от 7 октября опубликовала на своей странице в Facebook адвокат двоих заключенных омской колонии № 6 Вера Гончарова. Режим особых условий предусматривает усиленный вариант охраны и надзора, особый порядок допуска на объекты учреждения.

«Вчера утром (7 октября.— “Ъ”) УФСИН сообщило, что ситуация в колонии под контролем, а через несколько часов колонию оцепили. Заключенные вывесили в окно простыню с надписью ''Спасите!''. Родственница одного из заключенных сообщила, что ей поступил звонок из колонии с криком о помощи: ''Нас убивают!''», — рассказала «Ъ» госпожа Гончарова.

Как уточнила в беседе с «Ъ» начальник пресс-службы УФСИН России по Омской области Светлана Плотникова, в результате драки в омской ИК-6 пострадали около 20 заключенных. Всем им, сообщает УФСИН, своевременно была оказана необходимая медицинская помощь. По данным руководства колонии, осужденные просили предоставить им в пользование сотовые телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории, открыть штрафные изоляторы и выпустить всех нарушителей режима содержания. Руководство оперативного штаба приняло решение ввести на территорию учреждения сводный отряд. В результате зачинщики драки были изолированы.

Конвоирование осужденных производилось с применением спецприема «загиб руки за спину». Сопротивления они не оказывали, сообщило УФСИН.

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В колонии проведены обыски «для пресечения дальнейших беспорядков и предотвращения давления на положительно настроенных осужденных». Как рассказала госпожа Плотникова, на территории колонии в день происшествия был введен режим ЧС, который действует до сих пор. «Колония работает в штатном режиме, но для тех заключенных, у кого были запланированы свидания с родственниками, эти встречи приостановлены», — пояснила она.

«Встретиться с подзащитными невозможно, адвокатов к ним не пускают. Решение, принятое для того, чтобы ограничить общение осужденных с родными и адвокатами, не может не беспокоить», — говорит адвокат Вера Гончарова. Она предполагает, что волнения в колонии могло спровоцировать событие, «в результате которого чаша терпения осужденных была переполнена»: «По некоторым сведениям, драка началась с так называемым активом колонии — теми, кто сотрудничает с администрацией и выполняет ее указания, в том числе не всегда законные, — говорит адвокат.— Родственники заключенных рассказывают, что поводом для волнений стали издевательства над кем-то из заключенных, находящихся в карантине».

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По словам госпожи Гончаровой, в настоящее время адвокаты обсуждают с родственниками осужденных возможность обращения в ЕСПЧ: «Необходимо обеспечить безопасность для людей, которые находились в колонии 6 и 7 октября, им также необходима надлежащая медицинская и психологическая помощь, кроме того, важно обеспечить контроль государства за этой ситуацией».

Уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова сообщила «Ъ», что встретилась сегодня с родственниками осужденных и с самими осужденными колонии № 6: «Всем осужденным было предложено высказать свои претензии, мы вели прием, но только один осужденный к нам обратился, причем с вопросом, совершенно не связанным с дракой».

По ее данным, конфликт произошел между заключенными, которые встали на путь исправления, и теми, кого что-то не устраивало в законных требованиях администрации.

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«Сотрудники администрации оказывали помощь пострадавшим во время конфликта и спокойно передвигались по территории колонии. Мы также посетили четырех человек, пострадавших в ходе конфликта и находящихся сейчас в лечебном упреждении, никто из них не сказал, что у них есть претензии к администрации колонии или что конфликт спровоцирован неправомерными действиями администрации ИК-6», — рассказала Ирина Касьянова.

По данным госпожи Касьяновой, один из пострадавших в результате драки находится в реанимации после операции, его состояние стабильно тяжелое. «Когда будет возможно, мы также посетим его. Кроме этого планируем завтра пообщаться с теми, кто вывезен из колонии в СИЗО в рамках следственных действий с зачинщиками. Попытаемся выяснить причины конфликта», — сказала она. По данным адвоката Веры Гончаровой, в омское СИЗО-1 и другие колонии вывезены из ИК-6 около 70 человек.

Оксана Павлова, Новосибирск

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