На крупнейшем НПЗ Канады произошел взрыв

Irving Oil пока не реагирует на запросы о дополнительной информации.

Компания Irving Oil основана в 1924 году. Ее НПЗ в Сент-Джоне, расположенный неподалеку от границы с США, начал работу в 1960. Сейчас он производит 320 тыс. баррелей нефтепродуктов в сутки. Половина объема экспортируется в северо-восточные штаты США.