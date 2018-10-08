На крупнейшем НПЗ Канады произошел взрыв
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU — На крупнейшем НПЗ Канады в городе
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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU — На крупнейшем НПЗ Канады в городе
По словам местных жителей, на предприятии, принадлежащем компании Irving Oil, продолжается пожар.
Нефтеперерабатывающее предприятие с 1 октября закрыто на плановый техосмотр, сообщили агентству Bloomberg информированные источники.
Irving Oil пока не реагирует на запросы о дополнительной информации.
Компания Irving Oil основана в 1924 году. Ее НПЗ в