Пролеты виадука рухнули на проходящий поезд в Приамурье
Региональные подразделения спасателей переведены в режим ЧС.
Региональные подразделения спасателей переведены в режим ЧС.
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Виадук частично обрушился на проходящий грузовой поезд в Свободном Амурской области.
«Обрушились два пролета виадука. Информация по пострадавшим выясняется. В этот момент проходил грузовой поезд», — сообщил агентству «Интерфакс» представитель главка МЧС России Денис Долинин.
В момент обрушения по мосту ехал грузовик. По предварительной информации, водителю потребовалась медицинская помощь.
«Из Благовещенска на место выехала оперативная группа главного управление МЧС России по Амурской области под руководством начальника управления Матвея Гибадулина, психологи. Развернут оперативный штаб, подразделения переведены в режим ЧС», рассказали «Интерфаксу» в главном управлении МЧС России по Амурской области.
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