Пролеты виадука рухнули на проходящий поезд в Приамурье

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Виадук частично обрушился на проходящий грузовой поезд в Свободном Амурской области.

«Обрушились два пролета виадука. Информация по пострадавшим выясняется. В этот момент проходил грузовой поезд», — сообщил агентству «Интерфакс» представитель главка МЧС России Денис Долинин.

В момент обрушения по мосту ехал грузовик. По предварительной информации, водителю потребовалась медицинская помощь.

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«Из Благовещенска на место выехала оперативная группа главного управление МЧС России по Амурской области под руководством начальника управления Матвея Гибадулина, психологи. Развернут оперативный штаб, подразделения переведены в режим ЧС», рассказали «Интерфаксу» в главном управлении МЧС России по Амурской области.