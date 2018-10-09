Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Германия сделала заявление по претензиям Нидерландов к РФ
Странная дыра в земле извергает огонь и пугает жителей (фото)
Чемпионству Нурмагомедова вынесли вердикт
Стало известно, как живут Скрипали после отравления
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Свои среди чужихКак русские становились героями в других странах
В РФ отреагировали на слова саудовского принца о России
Почему работающие пенсионеры начали увольняться
Популярное обезболивающее признали опасным для сердца и сосудов
Мифы о сексе, которые давно устарели
Daily Mail: Еще три девушки обвиняют Роналду в изнасиловании
Хабиб Нурмагомедов встретился с фанатами на стадионе в Каспийске
Найден способ естественной защиты организма от рака
В российском аэропорту столкнулись два самолета
В США разгадывают тайну припаркованных по всей стране новых авто
Легендарные «РАФики» вернутся на дороги
Сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру в Лондоне
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
16От заката до рассвета
8Брифинг Министерства обороны РФ по крушению «Боинга-777»
08:22 (мск), источник: РИА Новости

В приамурском Свободном на главный путь Транссиба рухнул мост

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт — РИА Новости. В Приамурье на главный путь Транссибирской магистрали обрушился мост. Об этом сообщили в правительстве региона.

Наверх

Инцидент произошел в десять утра в Свободном, третьем по величине городе Амурской области. По данным МЧС, рухнули два пролета виадука по Михайло-Чесноковской улице.

В момент обрушения по мосту ехал грузовик. Водителя госпитализировали с ушибом грудной клетки, открытым переломом голени и раздробленной стопой.

По предварительной информации, мост рухнул из-за того, что по нему ехал тяжелый грузовик.

Официальный канал региональной газеты «Амурская правда» в YouTube опубликовал видео инцидента. На нем видно, как за несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Режим чрезвычайной ситуации

Сейчас на месте происшествия уже работают психологи, спасатели, сотрудники полиции и врачи.
Также в Свободный экстренно выехали губернатор Василий Орлов и министр транспорта и строительства области Александр Зеленин. Из Благовещенска выехала оперативная группа под руководством начальника регионального главка МЧС Матвея Гибадулина. В управлении развернули оперативный штаб. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, после инцидента временно приостановили движение поездов на станции Свободный.

Сначала пройдет расчистка путей. Ожидается, что это займет около четырех часов. Для ликвидации последствий на место происшествия РЖД направили восстановительный поезд со станции Шимановская.

Потом виадук 1982 года постройки демонтируют.

После обрушения СК начал доследственную проверку. Также свое расследование проведет Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В Амурской области на товарный состав рухнул виадук с грузовой машиной
Во время загрузки произошла ошибка.
07:57 (мск)© Ньюстюб
 Почему через 30 лет исчезнут кладбища
Из магазинов могут пропасть продукты из-за нового закона
МИД объяснил наличие техники у высланных из Нидерландов россиян
У «золотой судьи» Хахалевой не нашлось юридического образования
СМИ раскрыли личность Александра Петрова
Тимати высказался о победе Нурмагомедова над Макгрегором
Российские военные выполнили просьбу Японии по Курилам
В Черниговской области Украины произошел взрыв на военном складе
Спорт
Сборная России: без Черышева и Ерохина, но с Головиным Подопечные Черчесова в понедельник провели первое занятие в рамках сбора перед домашними матчами со сборными Швеции и Турции
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Авто
Страховщик признал авто непригодным для ремонта из-за царапины Компании оказалось выгоднее выплатить полную стоимость автомобиля, чем ремонтировать небольшой изъян на переднем бампере
Кино
Стало известно имя финалиста шоу «Замуж за Бузову» В последнем выпуске у единственного дошедшего до финала участника проекта появится неожиданный соперник
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Горячие темы на «Детях»
Елена Пирогова Будущие невестки 606
Таис Афинская Манту. Грозят отчислить 337
Ксения Smail 41 неделя уже!!! Когда же я рожу??? 269
Алёна Т. Квартирные отношения 267
Леди
Вестник Парижа: что войдет в моду весной 9 самых ярких трендов будущей весны прямо с подиума.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь