В Черниговской области Украины загорелись склады боеприпасов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Генеральный штаб Украины сообщил, что в связи со взрывом на шестом Арсенале, по всей Черниговской области введены ограничительные мероприятия, сообщила пресс-служба Генштаба страны.

Как сообщили в украинском Генштабе, информация о взрывах поступила в 3:30 от начальника шестого арсенала.

«В районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия», — информируют в военном ведомстве.

Как отмечается, на место происшествия отправилась оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба Украины.