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07:51 (мск), источник: Интерфакс

В Черниговской области Украины загорелись склады боеприпасов

Генштаб Украины ввел ограничительные мероприятия.

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Генеральный штаб Украины сообщил, что в связи со взрывом на шестом Арсенале, по всей Черниговской области введены ограничительные мероприятия, сообщила пресс-служба Генштаба страны.

Как сообщили в украинском Генштабе, информация о взрывах поступила в 3:30 от начальника шестого арсенала.

«В районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия», — информируют в военном ведомстве.

Как отмечается, на место происшествия отправилась оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба Украины.

«Проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы», — отметили в ведомстве.

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