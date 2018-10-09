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10:32 (мск), источник: РИА Новости

Мотузная считает себя «свободной» после возвращения дела в прокуратуру

БАРНАУЛ, 9 окт — РИА Новости. Обвиняемая в экстремизме за публикацию картинок во «ВКонтакте» студентка Мария Мотузная, дело которой суд в Барнауле во вторник вернул на доследование прокурору, назвала себя счастливым и «практически свободным» человеком.

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Источник: РИА Новости

Мотузная несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, заинтересовавшие правоохранителей. Были возбуждены два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Девушке грозило до пяти лет лишения свободы.

Заседание началось со слов судьи Сергея Трушкина, который напомнил, что защита Мотузной предоставила ходатайство о прекращении уголовного дела, и отметил, что оно было обосновано. После выступили стороны обвинения и защиты, которые ходатайствовали о возвращении дела на доследование прокурору. Судья объявил перерыв на несколько часов, после чего зачитал свое решение, вернуть дело Мотузной на доследование прокурору и уточнение его обстоятельств.

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«Я счастлива и практически свободна. Кроме того, мне разрешили выехать за пределы региона, и 12 октября я приму участие в телевизионной православной программе в Москве. В планах? Жить», — рассказала Мотузная журналистам после заседания суда.

Адвокат Алексей Бушмаков заявил журналистам, что срок давности по статье об оскорблении чувств верующих у Мотузной истекает 15 октября. Кроме того, он уверен, что дело по части 1 статьи 282 будет закрыто в связи с новыми обстоятельствами.

Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий статью об экстремизме. Если новация будет принята, следователям нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, если их деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

Согласно законопроекту, нарушителя сначала нужно будет привлечь к административной ответственности, а уголовное дело можно будет открывать только в случае рецидива.

По статистике Генпрокуратуры, львиную долю уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за публикации в интернете. Так, в 2017 году из всего массива дел по этой статье 75% касались сети.

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