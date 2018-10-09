На Ямале опровергли прекращение голодовки Сенцовым

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«Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало», — сказал Сак, добавив, что режиссер «так и голодает» с 14 мая, находясь под наблюдением врачей.

Видео Режиссер Олег Сенцов пишет киносценарий о жизни в тюрьме

Омбудсмен собирается навестить Сенцова в ноябре. На данный момент состояние заключенного оценивается как «относительно удовлетворительное».

Ранее в октябре замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил, что режиссер прекратил свою акцию протеста и в течение недели принимает пищу.

Сам Сенцов передал через адвоката Дмитрия Динзе, что 6 октября ему придется прекратить голодовку из-за принудительного кормления. «Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей, — отмечается в обращении заключенного. — Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента».