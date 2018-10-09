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12:50 (мск), источник: Lenta.Ru

На Ямале опровергли прекращение голодовки Сенцовым

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание за терроризм в колонии на Ямале, не прекращал голодовку. Об этом во вторник, 9 октября, заявил ТАСС уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак.

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Источник: Reuters

«Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало», — сказал Сак, добавив, что режиссер «так и голодает» с 14 мая, находясь под наблюдением врачей.

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Омбудсмен собирается навестить Сенцова в ноябре. На данный момент состояние заключенного оценивается как «относительно удовлетворительное».

Ранее в октябре замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил, что режиссер прекратил свою акцию протеста и в течение недели принимает пищу.

Сам Сенцов передал через адвоката Дмитрия Динзе, что 6 октября ему придется прекратить голодовку из-за принудительного кормления. «Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей, — отмечается в обращении заключенного. — Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента».

Олега Сенцова осудили в 2015 году на 20 лет колонии строгого режима, признав виновным в организации серии поджогов и подготовке терактов на территории Крыма. Вины режиссер не признает. 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить из российских колоний всех политзаключенных-украинцев. К 142-му дню протеста у Сенцова, по словам его адвоката, выявили проблемы с сердцем, печенью, почками и ревматизм нижних конечностей.

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