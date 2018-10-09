В Японии белый тигр убил смотрителя зоопарка
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В понедельник вечером работник зоопарка Hirakawa Zoological Park в японском городе Кагосима погиб в результате нападения белого тигра. Об этом пишет Kyodo News.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В понедельник вечером работник зоопарка Hirakawa Zoological Park в японском городе Кагосима погиб в результате нападения белого тигра. Об этом пишет Kyodo News.
Окровавленного Акиру Фурушо в бессознательном состоянии обнаружили в клетке с хищником после закрытия учреждения.
Мужчину госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось.
Сообщается, что ветеринар зоопарка обездвижил напавшего на Фурушо 5-летнего тигра Рику с помощью транквилизатора. Животное весит около 170 килограммов, а его длина достигает 1,8 метра.
В данный момент полиция проводит проверку по факту гибели человека. В частности, предстоит выяснить, соблюдались ли в зоопарке правила техники безопасности.