В Японии белый тигр убил смотрителя зоопарка

Окровавленного Акиру Фурушо в бессознательном состоянии обнаружили в клетке с хищником после закрытия учреждения.

Мужчину госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось.

Сообщается, что ветеринар зоопарка обездвижил напавшего на Фурушо 5-летнего тигра Рику с помощью транквилизатора. Животное весит около 170 килограммов, а его длина достигает 1,8 метра.

В данный момент полиция проводит проверку по факту гибели человека. В частности, предстоит выяснить, соблюдались ли в зоопарке правила техники безопасности.