МВД РФ не подтвердило версию об утечке из ведомства паспортных данных фигурантов «дела Скрипаля»

Источник: AP 2018

«Почему обязательно МВД? Паспорта предъявляются при покупке авиабилетов, при покупке (бронировании) гостиниц, это могло утечь где угодно», — сказал Зубов во вторник, отвечая на вопрос «Интерфакса» о том, произошла ли утечка этих данных из министерства внутренних дел.

При этом он затруднился ответить на вопрос, проводится ли в миграционных подразделениях МВД внутренняя проверка в связи с утечкой данных.

Ранее группа Bellingcat сообщила что настоящие имена подозреваемых Лондоном Руслана Боширова и Александра Петрова — Анатолий Чепига и Александр Мишкин, и они оба являются сотрудниками ГРУ. При этом журналисты ссылаются, в частности, на сканированные копии документов из базы данных ФМС, оказавшиеся в их распоряжении. Подлинность документов пока официально никто не подтвердил. Российские СМИ позднее сообщали, что в миграционных подразделениях МВД проводится проверка в связи с утечкой этих данных.

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Фигуранты дела

В начале марта в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Новость Путин назвал Скрипаля предателем родины и подонком

5 сентября британская полиция заявила, что следствие готово предъявить обвинение двум россиянам по делу об отравлении Скрипалей. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда фотографиям подозреваемых, их имена — Александр Петров и Руслан Боширов.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что российским властям известно, кем являются Петров и Боширов. По словам президента, это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», — резюмировал Путин и попросил Петрова и Боширова рассказать о себе в СМИ.