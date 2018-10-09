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14:36 (мск), источник: Интерфакс

МВД РФ не подтвердило версию об утечке из ведомства паспортных данных фигурантов «дела Скрипаля»

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Замглавы МВД РФ Игорь Зубов считает, что искать в его ведомстве источник утечки паспортных данных мужчин, обвиняемых Лондоном в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, преждевременно.

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Источник: AP 2018

«Почему обязательно МВД? Паспорта предъявляются при покупке авиабилетов, при покупке (бронировании) гостиниц, это могло утечь где угодно», — сказал Зубов во вторник, отвечая на вопрос «Интерфакса» о том, произошла ли утечка этих данных из министерства внутренних дел.

При этом он затруднился ответить на вопрос, проводится ли в миграционных подразделениях МВД внутренняя проверка в связи с утечкой данных.

Ранее группа Bellingcat сообщила что настоящие имена подозреваемых Лондоном Руслана Боширова и Александра Петрова — Анатолий Чепига и Александр Мишкин, и они оба являются сотрудниками ГРУ. При этом журналисты ссылаются, в частности, на сканированные копии документов из базы данных ФМС, оказавшиеся в их распоряжении. Подлинность документов пока официально никто не подтвердил. Российские СМИ позднее сообщали, что в миграционных подразделениях МВД проводится проверка в связи с утечкой этих данных.

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Фигуранты дела

В начале марта в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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Путин назвал Скрипаля предателем родины и подонком

5 сентября британская полиция заявила, что следствие готово предъявить обвинение двум россиянам по делу об отравлении Скрипалей. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда фотографиям подозреваемых, их имена — Александр Петров и Руслан Боширов.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что российским властям известно, кем являются Петров и Боширов. По словам президента, это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», — резюмировал Путин и попросил Петрова и Боширова рассказать о себе в СМИ.

13 сентября Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что они ездили в Солсбери с туристическими целями. Также они назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества «Новичок».

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

Следите за развитием темы«Дело Скрипалей»
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