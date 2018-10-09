«Ничем не выделялся, занимался спортом, учился»
Земляк подполковника Александра Мишкина, подозреваемого в отравлении Скрипалей, — в интервью «Ъ FM».
Земляк подполковника Александра Мишкина, подозреваемого в отравлении Скрипалей, — в интервью «Ъ FM».
СМИ сообщают все больше подробностей о личности «солсберецкого туриста» Александра Петрова. По данным британской расследовательской группы Bellingcat и российского издания Insider, Петров — на самом деле военный врач и офицер ГРУ Александр Мишкин. Ему 39 лет, он родился в Архангельской области и получил медицинское образование в одной из военных академий. «Коммерсантъ FM» удалось поговорить с жителем Лойги Александром Лисичкиным. По его словам, Мишкина в поселке все знают и увлеченно следят за публикациями о расследовании атаки в Солсбери. В виновность Мишкина его земляки не верят.
— Вы помните вашего земляка Александра Мишкина?
— Конечно, его моя жена воспитывала. Я его отца хорошо знаю, а моя супруга Александра учила.
— Мы хотели узнать, что он за человек, чем занимался, что про него помните?
— Да то же, что и все: он подполковник медицинской службы, герой России. Отличный парень, великолепный. Его весь поселок знает.
— А он когда примерно уехал и куда, вы не знаете?
— Меня в то время тут не было, я тогда работал в Вологде, потом в партии Жириновского пять лет обслуживал ветеранов войны и труда. Я уже приехал, когда он на службе был.
— А вы не видели это
— Конечно, видел.
—То есть вы его узнали там?
— Конечно, узнал, как не
— И что думаете по поводу всего этого?
— Вы знаете, столько информации сейчас: с той стороны — одно, с нашей стороны — другое. Как говорят, в каждой избушке свои колотушки, все устаканится, и все будет нормально, придут к
Он — великолепный человек, вам любой здесь в поселке о нем так же скажет. Парень — настоящий друг, ничем не выделялся, занимался спортом, учился.
— А после того, как Александр уехал, он поддерживал с
— Он приезжал к бабушке сюда, в Лойгу. Это вполне закономерно. И к отцу приезжал. Недавно вот бабушкин 90-летний юбилей они справили в Лойге. Только не знаю, приезжал ли Саша.
— А последний раз он когда приезжал?
— Ой, прилично времени прошло.
— А семья Мишкиных в Лойге живет?
— Здесь только бабушка. А папа живет в Ломоватке.
Беседовал Сергей Гусев