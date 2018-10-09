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18:50 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

«Ничем не выделялся, занимался спортом, учился»

Земляк подполковника Александра Мишкина, подозреваемого в отравлении Скрипалей, — в интервью «Ъ FM».

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СМИ сообщают все больше подробностей о личности «солсберецкого туриста» Александра Петрова. По данным британской расследовательской группы Bellingcat и российского издания Insider, Петров — на самом деле военный врач и офицер ГРУ Александр Мишкин. Ему 39 лет, он родился в Архангельской области и получил медицинское образование в одной из военных академий. «Коммерсантъ FM» удалось поговорить с жителем Лойги Александром Лисичкиным. По его словам, Мишкина в поселке все знают и увлеченно следят за публикациями о расследовании атаки в Солсбери. В виновность Мишкина его земляки не верят.

— Вы помните вашего земляка Александра Мишкина?

— Конечно, его моя жена воспитывала. Я его отца хорошо знаю, а моя супруга Александра учила.

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— Мы хотели узнать, что он за человек, чем занимался, что про него помните?

— Да то же, что и все: он подполковник медицинской службы, герой России. Отличный парень, великолепный. Его весь поселок знает.

— А он когда примерно уехал и куда, вы не знаете?

— Меня в то время тут не было, я тогда работал в Вологде, потом в партии Жириновского пять лет обслуживал ветеранов войны и труда. Я уже приехал, когда он на службе был.

— А вы не видели это интервью-то, с которого все началось?

— Конечно, видел.

Во время загрузки произошла ошибка.

—То есть вы его узнали там?

— Конечно, узнал, как не узнать-то?

— И что думаете по поводу всего этого?

— Вы знаете, столько информации сейчас: с той стороны — одно, с нашей стороны — другое. Как говорят, в каждой избушке свои колотушки, все устаканится, и все будет нормально, придут к какому-то обоюдному решению.

Я не думаю, что он с отравой связан, боже сохрани, это я точно могу сказать.
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Он — великолепный человек, вам любой здесь в поселке о нем так же скажет. Парень — настоящий друг, ничем не выделялся, занимался спортом, учился.

— А после того, как Александр уехал, он поддерживал с кем-то контакт в поселке?

— Он приезжал к бабушке сюда, в Лойгу. Это вполне закономерно. И к отцу приезжал. Недавно вот бабушкин 90-летний юбилей они справили в Лойге. Только не знаю, приезжал ли Саша.

— А последний раз он когда приезжал?

— Ой, прилично времени прошло.

— А семья Мишкиных в Лойге живет?

— Здесь только бабушка. А папа живет в Ломоватке.

Беседовал Сергей Гусев

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