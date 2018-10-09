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15:23 (мск), источник: RTVi

В Болгарии задержали подозреваемого в убийстве журналистки Виктории Мариновой

Полиция в Болгарии задержала подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Об этом 9 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

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Источник: Reuters

В пресс-службе министерства внутренних дел Болгарии отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. Представители ведомства сказали, что выступят с официальным заявлением позже.

Болгарский телеканал bTV со ссылкой на свой источник сообщил, что по делу об убийстве журналистки задержали украинца с румынским гражданством. Его имя пока не называют в интересах следствия.

Тело 30-летней журналистки Виктории Мариновой нашли 6 октября в парке города Русе на севере Болгарии. Она умерла от ударов по голове и удушья, а перед этим женщину изнасиловали.

Следствие заявило, что рассматривает все версии происшествия, как бытовые, так и связанные с профессиональной деятельностью журналистки. В конце сентября Маринова запустила на телеканале TVN шоу «Детектор». В нем участвовали журналисты Димитар Стоянов и Аттила Биро. Они рассказали о расследовании махинаций с деньгами, которые Евросоюз выделил на инфраструктурные проекты в Болгарии. По их мнению, от 30% до 40% средств украли или потратили на взятки. В расследовании фигурируют имена болгарских политиков и бизнесменов.

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