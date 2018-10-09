В Болгарии задержали подозреваемого в убийстве журналистки Виктории Мариновой

Источник: Reuters

В пресс-службе министерства внутренних дел Болгарии отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. Представители ведомства сказали, что выступят с официальным заявлением позже.

Болгарский телеканал bTV со ссылкой на свой источник сообщил, что по делу об убийстве журналистки задержали украинца с румынским гражданством. Его имя пока не называют в интересах следствия.

Тело 30-летней журналистки Виктории Мариновой нашли 6 октября в парке города Русе на севере Болгарии. Она умерла от ударов по голове и удушья, а перед этим женщину изнасиловали.