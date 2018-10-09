«Новотранс» и РЖД поспорили о причинах обрушения моста в Приамурье

Об этом «Ведомостям» заявил представитель группы «Новотранс», на чьи вагоны упал мост. От использования таких составов создается повышенная вибрация, пояснил он. Собеседник «Ведомостей» отметил, что мост старый и был построен в 80-х гг. прошлого столетия. Вагоны компании были застрахованы.

В свою очередь представитель РЖД отметил, что на видеозаписи, размещенной в интернете, «отчетливо видно, что мост начал рушиться со стороны полосы отвода, как только на него въехал перегруженный грузовой автомобиль».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dG2A1nkLnrk?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Что касается железнодорожной инфраструктуры РЖД, то на участках обращения грузовых вагонов с повышенной нагрузкой на ось она для этого приспособлена, что подтверждено как опытными поездками, так и регулярной эксплуатацией», — продолжил представитель монополии. При этом, по его словам, Амурская область является регионом с повышенной сейсмичностью: «Строительными нормами определено, что возводимые сооружения здесь рассчитаны на землетрясения до 7−8 баллов». Он подчеркнул, что причины обрушения моста должна установить специальная комиссия с участием транспортной прокуратуры и правоохранительных органов.

Автомобильный мост, проходящий над полотном Забайкальской железной дороги (часть Транссибирской магистрали), частично обрушился в Свободном, третьем по величине городе Амурской области, утром 9 октября. Движение поездов на участке было приостановлено. В результате пострадал водитель грузовика, который в момент обрушения проезжал по мосту. Он был доставлен в больницу. Строительство моста взамен рухнувшего в Приамурье оценили в 2 млрд руб. Оно будет финансироваться из резервного фонда региона.

Региональное управление Следственного комитета России (СКР) начало проверку соблюдения правил эксплуатации моста и действий лиц, ответственных за его эксплуатацию. Местные власти уточнили, что следователи проверят также возможное превышение допустимого веса груза автомобиля и выяснят степень вины подрядной организации, которой принадлежит грузовик.