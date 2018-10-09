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16:37 (мск), источник: Ведомости

«Новотранс» и РЖД поспорили о причинах обрушения моста в Приамурье

Обрушение моста в городе Свободном Амурской области мог спровоцировать помимо грузовика прошедший тяжеловесный поезд, состоящий из грузовых вагонов с повышенной нагрузкой на ось (25 т на ось).

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Об этом «Ведомостям» заявил представитель группы «Новотранс», на чьи вагоны упал мост. От использования таких составов создается повышенная вибрация, пояснил он. Собеседник «Ведомостей» отметил, что мост старый и был построен в 80-х гг. прошлого столетия. Вагоны компании были застрахованы.

В свою очередь представитель РЖД отметил, что на видеозаписи, размещенной в интернете, «отчетливо видно, что мост начал рушиться со стороны полосы отвода, как только на него въехал перегруженный грузовой автомобиль».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Что касается железнодорожной инфраструктуры РЖД, то на участках обращения грузовых вагонов с повышенной нагрузкой на ось она для этого приспособлена, что подтверждено как опытными поездками, так и регулярной эксплуатацией», — продолжил представитель монополии. При этом, по его словам, Амурская область является регионом с повышенной сейсмичностью: «Строительными нормами определено, что возводимые сооружения здесь рассчитаны на землетрясения до 7−8 баллов». Он подчеркнул, что причины обрушения моста должна установить специальная комиссия с участием транспортной прокуратуры и правоохранительных органов.

Автомобильный мост, проходящий над полотном Забайкальской железной дороги (часть Транссибирской магистрали), частично обрушился в Свободном, третьем по величине городе Амурской области, утром 9 октября. Движение поездов на участке было приостановлено. В результате пострадал водитель грузовика, который в момент обрушения проезжал по мосту. Он был доставлен в больницу. Строительство моста взамен рухнувшего в Приамурье оценили в 2 млрд руб. Оно будет финансироваться из резервного фонда региона.

Региональное управление Следственного комитета России (СКР) начало проверку соблюдения правил эксплуатации моста и действий лиц, ответственных за его эксплуатацию. Местные власти уточнили, что следователи проверят также возможное превышение допустимого веса груза автомобиля и выяснят степень вины подрядной организации, которой принадлежит грузовик.

По информации издания «Гудок», для движения составов железнодорожники решили построить временный объезд пострадавшего участка пути. РЖД сообщила, что произведет размен составов поездов «Владивосток — Москва» и «Нерюнгри — Хабаровск»: между пунктами остановки поездов пассажиры будут перевезены автобусами. Когда будет восстановлено полноценное движение, представитель РЖД затруднился сказать.

В Приамурье виадук обрушился прямо на проходящий поезд
Во время загрузки произошла ошибка.
11:27 (мск)© Ньюстюб
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