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17:07 (мск), источник: ТАСС

СК возбудил дело в отношении прокурора Владимира

Илья Копытин подозревается в получении взятки в особо крупном размере и в злоупотреблении должностными полномочиями.

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ТАСС, 9 октября. Следователи во Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении прокурора Владимира Ильи Копытина, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере и в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Владимирской области Ирина Минина.

«Руководителем СУ СК РФ по Владимирской области во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении прокурора города Владимира, советника юстиции 35-летнего Ильи Копытина, подозреваемого в совершении преступлений по статье 285 УК РФ (“Злоупотребление должностными полномочиями”) и статье 290 УК РФ (“Получение взятки в крупном размере”)», — сообщила Минина.

Как сообщается на сайте ведомства, в период работы Муромским городским прокурором и прокурором города Владимира Копытин «из корыстной заинтересованности вступал во внеслужебные отношения с лицами, в отношении которых обязан был принимать меры, связанные с пресечением незаконной коммерческой деятельности и реализацией прокурорского надзора».

Как добавила Минина, следователь по особо важным делам СУ СК России ходатайствовал перед судом об аресте Копытина. «Сегодня должно было слушаться в суде ходатайство об аресте Котытина, однако он на судебное заседание не явился», — уточнила она.

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