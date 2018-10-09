СК возбудил дело в отношении прокурора Владимира

ТАСС, 9 октября. Следователи во Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении прокурора Владимира Ильи Копытина, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере и в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Владимирской области Ирина Минина.

«Руководителем СУ СК РФ по Владимирской области во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении прокурора города Владимира, советника юстиции 35-летнего Ильи Копытина, подозреваемого в совершении преступлений по статье 285 УК РФ (“Злоупотребление должностными полномочиями”) и статье 290 УК РФ (“Получение взятки в крупном размере”)», — сообщила Минина.

Как сообщается на сайте ведомства, в период работы Муромским городским прокурором и прокурором города Владимира Копытин «из корыстной заинтересованности вступал во внеслужебные отношения с лицами, в отношении которых обязан был принимать меры, связанные с пресечением незаконной коммерческой деятельности и реализацией прокурорского надзора».