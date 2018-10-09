В Сухуме не нашли диплом судьи Хахалевой

В государственном архиве Абхазии обнаружены документы Абхазского государственного университета (АГУ), в которых отсутствует информация о зачислении в вуз краснодарской судьи Елены Хахалевой, сообщил адвокат Алексей Салмин. Ранее Совет судей Краснодарского края обнародовал итоги проверки, согласно которым госпоже Хахалевой был выдан диплом тбилисского филиала университета в Сухуме, где она обучалась параллельно с учебой в Кубанском госуниверситете на биологическом факультете. Алексей Салмин передал материалы адвокатского расследования в Следственный комитет России (СКР), Генпрокуратуру и Верховный суд.

Адвокат Алексей Салмин, представляющий интересы фермера Елены Дрюковой и судьи в отставке Дмитрия Новикова, сообщил «Ъ» об итогах адвокатского расследования по поводу подлинности диплома Елены Хахалевой, председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. По словам собеседника «Ъ», он вернулся из командировки в Абхазию, где в республиканском архиве ему удалось обнаружить документы АГУ. «Документы АГУ сохранились, несмотря на то что в Сухуме происходили вооруженные столкновения, — пояснил адвокат.— В книге приказов о зачислении студентов за 1985 год нет Елены Хахалевой, или Требушной, такую фамилию она носила в первом браке», — сообщил адвокат Салмин. Он передал материалы адвокатского расследования в СКР, Генпрокуратуру и Верховный суд, ответы пока не получены. Получить комментарий Елены Хахалевой «Ъ» не удалось: в ее приемной сообщили, что судья в командировке.

Напомним, скандальная ситуация вокруг судьи Елены Хахалевой возникла летом 2017 года, когда адвокат Сергей Жорин выложил в социальных сетях информацию о роскошной свадьбе дочери судьи, а затем в СМИ появились сообщения о том, что Елена Хахалева в 2000 году получила должность судьи Динского районного суда Краснодарского края, не имея юридического образования. Из официальной биографии судьи следует, что с 1985 по 1990 год она обучалась на биологическом факультете Кубанского госуниверситета, а летом 2000 года окончила юридический факультет Кубанского аграрного университета. Согласование на должность судьи происходило на несколько месяцев раньше, и, как пояснила Елена Хахалева в интервью «Ъ», при приеме на работу она представила другой диплом о юридическом образовании, выданный ей в Тбилиси в 1991 году. На вопрос «Ъ» о том, зачем ей понадобилось два диплома по одной специальности, Елена Хахалева сослалась на сложные отношения между Россией и Грузией, что могло вызвать недоверие к ее первому юридическому образованию.

В связи с публикациями в СМИ Совет судей края провел проверку и сообщил, что Елена Хахалева в 1985 году поступила в Абхазский университет, в 1989 году она продолжила учебу во вновь образованном сухумском филиале Тбилисского университета (ТГУ; филиал был образован для обучения студентов АГУ грузинской национальности), который окончила в 1991 году.

По неофициальной информации, все три оригинала дипломов Елены Хахалевой пропали из ее дома в Краснодаре в 2010 году. В октябре 2017 года Национальный центр по развитию образования Грузии признал факт получения Еленой Хахалевой высшего образования в АГУ и сухумском филиале ТГУ, на основании чего суд в Тбилиси обязал Сухумский университет (правопреемник филиала ТГУ) выдать судье дубликат диплома.

Вопрос о подлинности диплома Елены Хахалевой обсуждался в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ при согласовании кандидатуры Александра Чернова на должность председателя Четвертого кассационного суда.

Напомним, господин Чернов тогда сообщил, что материалы проверки в отношении судьи засекречены, но ему известно о том, что вброс компрометирующей информации связан с профессиональной деятельностью Елены Хахалевой.

ВККС согласовала кандидатуру господина Чернова, но он не прошел кадровую комиссию администрации президента (АП), в результате чего на должность председателя Четвертого кассационного суда был объявлен новый конкурс, в котором принял участие Алексей Шишкин. По данным «Ъ», кадровая комиссия АП указала Александру Чернову на конфликт интересов: Елена Хахалева, состоящая в фактическом родстве с председателем крайсуда, работает в его подчинении.