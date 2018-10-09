Пожар в Академии ФСИН в Рязани локализован
ТАСС, 9 октября — В результате инцидента никто не пострадал.
ТАСС, 9 октября — В результате инцидента никто не пострадал.
Пожарным удалось локализовать пожар, произошедший в Академии Федеральной службы исполнения наказаний в Рязани. Об этом ТАСС сообщили в
Пожар возник на шестом этаже учебного корпуса. Ему был присвоен третий номер сложности. На месте продолжают работать пожарные подразделения. В тушении задействованы почти 50 сотрудников МЧС. «Благодаря действиям пожарных не допущено распространения огня на большую часть здания. Угрозы распространения нет», — отметили в ЦРЦ МЧС.
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