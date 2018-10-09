В Рязани загорелся учебный корпус академии ФСИН
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — В Рязани горит учебный корпус Академии ФСИН, сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС.
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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — В Рязани горит учебный корпус Академии ФСИН, сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС.
«Пожар возник на шестом этаже учебного корпуса Академии ФСИН, там располагается, предварительно, очаг возгорания», — сказали в главке.
Пожару присвоен повышенный третий номер сложности, в здании сильное задымление. По предварительным данным, пострадавших нет, проводится разведка.
Как сообщили «Интерфаксу» в академии, на момент пожара занятия в загоревшихся помещениях не проводились. «По расписанию учеба у курсантов закончилась в 17 часов», — сообщил собеседник агентства.
В настоящий момент пожарные расчеты занимаются тушением пожара.