В Рязани загорелся учебный корпус академии ФСИН

«Пожар возник на шестом этаже учебного корпуса Академии ФСИН, там располагается, предварительно, очаг возгорания», — сказали в главке.

Читайте также Пожар в Академии ФСИН в Рязани локализован

Пожару присвоен повышенный третий номер сложности, в здании сильное задымление. По предварительным данным, пострадавших нет, проводится разведка.

Как сообщили «Интерфаксу» в академии, на момент пожара занятия в загоревшихся помещениях не проводились. «По расписанию учеба у курсантов закончилась в 17 часов», — сообщил собеседник агентства.

В настоящий момент пожарные расчеты занимаются тушением пожара.