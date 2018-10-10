Порошенко заподозрил Россию в причастности ко взрывам в Ичне

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«Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины, военной прокуратуры, является диверсия», — заявил Порошенко.

Президент добавил, что та ситуация, когда одновременно произошли подрывы трех складов и спустя двадцать минут одновременно подорвались еще шесть, требует тщательного расследования, акцентировав внимание на том, что там хранилось «не стрелковое оружие или раскомплектованные боеприпасы», а реактивные системы залпового огня.

Порошенко посетовал, что сейчас у Украины еще нет ни одного современного склада, который бы полностью отвечал стандартам НАТО.

Он также пообещал, что виновных привлекут к ответственности. «Никто из хапуг, из тех, кто по своей небрежности допустил это, восстановлен не будет», — подчеркнул глава государства.

По данным СБУ, рассматривается три версии причин произошедшего. Основная — совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы. Вторая версия — нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, третья — умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.

В ночь на вторник на военном складе в Ичне под Черниговом произошел взрыв, после чего начался пожар. Пострадавших нет. Власти проводят эвакуацию населения. Число боеприпасов, которые хранятся на складе, не называется. По данным украинских СМИ, этот арсенал является одним из крупнейших в стране, его территория — 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

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Взрывы на украинских арсеналах

На Украине за последние три года неоднократно происходили пожары на военных складах. В ночь на 23 марта 2017 года в Балаклее под Харьковом начался пожар на складе боеприпасов. В результате погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала загорелась сухая трава, начали взрываться боеприпасы.

В мае произошел взрыв на складе боеприпасов около поселка Старая Николаевка в Донецкой области.