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02:24 (мск), источник: Интерфакс

Аэропорт «Якутск» закрыт после инцидента с выкатившимся за пределы полосы самолетом

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — Аэропорт «Якутск» закрыт после того, как пассажирский лайнер из Улан-Удэ авиакомпании «Якутия» выкатился после приземления за пределы полосы, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

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Источник: РИА "Новости"

«В 21:45 от диспетчера аэропорта “Якутск” в МЧС поступила информация о том, что при рулении воздушное судно после посадки пассажирского Sukhoi Superjet-100 следующего рейсом из Улан-Удэ проехал место поворота, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.

В связи с происшествием аэропорт «Якутск» закрыт, ближайшие рейсы перенаправлены на запасной аэропорт поселка Чульман Нерюнгринского района.

Всего задействовано 29 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС России 13 человек и три единицы техники.

Как сообщалось ранее, после приземления в Якутске самолет выполнявший рейс из Улан-Удэ выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Предварительно у него подломилась передняя стойка шасси.

Никто из находившихся на борту воздушного судна не пострадал.

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