Аэропорт «Якутск» закрыт после инцидента с выкатившимся за пределы полосы самолетом
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — Аэропорт «Якутск» закрыт после того, как пассажирский лайнер из
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — Аэропорт «Якутск» закрыт после того, как пассажирский лайнер из
«В 21:45 от диспетчера аэропорта “Якутск” в МЧС поступила информация о том, что при рулении воздушное судно после посадки пассажирского Sukhoi Superjet-100 следующего рейсом из
В связи с происшествием аэропорт «Якутск» закрыт, ближайшие рейсы перенаправлены на запасной аэропорт поселка Чульман Нерюнгринского района.
Всего задействовано 29 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС России 13 человек и три единицы техники.
Никто из находившихся на борту воздушного судна не пострадал.