Четыре человека обратились в медпункт, после инцидента в якутском аэропорту
ТАСС, 10 октября — Ранее сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.
ТАСС, 10 октября — Ранее сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.
Четыре человека обратились в медпункт аэропорта Якутска после того, как самолет авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы
«По предварительным данным, в медпункт аэропорта обратились четыре человека» — говорится в сообщении. Ранее ГУ МЧС республики сообщало, что пассажиры, находившиеся на борту самолета, не пострадали.
В ночь на среду при посадке в аэропорту Якутска пассажирский самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы ВПП, при этом у лайнера сломалась задняя стойка шасси. Пассажиров пришлось эвакуировать по надувным трапам.
Всего на борту самолета находилось 87 пассажиров и пять членов экипажа.