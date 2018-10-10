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03:48 (мск), источник: ТАСС

Четыре человека обратились в медпункт, после инцидента в якутском аэропорту

ТАСС, 10 октября — Ранее сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.

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Источник: РИА "Новости"

Четыре человека обратились в медпункт аэропорта Якутска после того, как самолет авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает в среду пресс-служба перевозчика.

«По предварительным данным, в медпункт аэропорта обратились четыре человека» — говорится в сообщении. Ранее ГУ МЧС республики сообщало, что пассажиры, находившиеся на борту самолета, не пострадали.

В ночь на среду при посадке в аэропорту Якутска пассажирский самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы ВПП, при этом у лайнера сломалась задняя стойка шасси. Пассажиров пришлось эвакуировать по надувным трапам.

Всего на борту самолета находилось 87 пассажиров и пять членов экипажа.

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