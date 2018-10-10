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08:00 (мск), источник: РИА Новости

Появилось видео с попавшим в ЧП самолетом SSJ-100 в Якутске

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с попавшим в ЧП самолетом Sukhoi Superjet-100 в Якутске. Кадрами поделился YouTube-канал SakhaDay.

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В ролике видно, как на месте происшествия работают пожарные. Также заметно, что самолет лежит на брюхе.

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Во вторник в 21.21 по московскому времени в аэропорту в Якутске самолет авиакомпании «Якутия», прилетевший из Улан-Удэ, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления. В результате инцидента подломились основные опоры шасси.

На борту воздушного судна находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. При этом, как заявили представители Росавиации, никто из них не пострадал. Однако, по предварительным данным, четыре человека обратились за медицинской помощью. Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.

В Якутии самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Во время загрузки произошла ошибка.
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