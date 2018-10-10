Появилось видео с попавшим в ЧП самолетом SSJ-100 в Якутске

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HbaDJMfmMI8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В ролике видно, как на месте происшествия работают пожарные. Также заметно, что самолет лежит на брюхе.

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Во вторник в 21.21 по московскому времени в аэропорту в Якутске самолет авиакомпании «Якутия», прилетевший из Улан-Удэ, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления. В результате инцидента подломились основные опоры шасси.