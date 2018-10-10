Аэропорт Якутска открыли после инцидента с самолетом
Аэропорт Якутска открыли после инцидента с самолетом Sukhoj Superjet-100, который выкатился за пределы
Аэропорт Якутска открыли после инцидента с самолетом Sukhoj Superjet-100, который выкатился за пределы
Аэропорт Якутска открыли после инцидента с самолетом Sukhoj Superjet-100, который выкатился за пределы
Однако источник местного издания News.Ykt.Ru сообщил, что ЧП произошло
На борту самолета находились 91 пассажир, в том числе — 7 детей и 5 членов экипажа, сообщила авиакомпания «Якутия». Никто из них не пострадал. По данным авиакомпании, четверо обратились в медпункт аэропорта. ««Почти у всех обратившихся головные боли и ушибы. Под вопросом сотрясение головного мозга и закрытая