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14:28 (мск), источник: Коммерсантъ

В Саратовской области расследуют гибель женщины из-за нехватки лекарств

Министерство здравоохранения Саратовской области намерено содействовать в расследовании причин гибели пациентки, страдавшей сахарным диабетом.

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Источник: РИА "Новости"

На основании ее заявления проводилась прокурорская проверка действия регионального минздрава, и по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), было возбуждено уголовное дело.

Болезнь
Осложнения сахарного диабета

Как пояснили в прокуратуре Саратовской области, больная сахарным диабетом 28-летняя жительница областного центра обратилась в прокуратуру, сообщив, что не получает в достаточном объеме жизненно важные препараты железо и «Эпоэтином». Лекарства требовались для того, чтобы у больной не развилась почечная недостаточность. В январе-мае нынешнего года она обращалась в поликлинику № 20 Саратова, но лекарства ей не выписали из-за отсутствия препарата в необходимом количестве.

Выяснилось, что в мае текущего года министерство здравоохранения области проводило аукцион на поставку лекарств, но он был признан несостоявшимся. Повторный аукцион проводился в июне, а контракт на поставку заключен только в августе нынешнего года. «До заключения контракта министерство здравоохранения области давало районным поликлиникам негласные указания о невыписке рецептов», — отметили в областной прокуратуре.

Женщине пришлось покупать лекарства на собственные средства в меньшем, чем требовалось, количестве. В результате приема недостаточной дозы у нее развилось осложнение. Позже, когда прокуратура уже проводила проверку, больная скончалась.

В минздраве Саратовской области сообщили, что случай «тщательно изучается». «Детально анализируются все обстоятельства, приведшие к летальному исходу. Пациентка длительное время находилась под наблюдением врачей, имела тяжелое заболевание, получала заместительную терапию посредством гемодиализа и лекарственную терапию с учетом заболевания и его осложнений», — отметили в ведомстве.

Сергей Петунин, Саратов

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