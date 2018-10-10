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13:05 (мск), источник: ТАСС

СК: убийство следователя МВД может быть связано с ее служебной деятельностью

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. У следствия появилось достаточно данных, доказывающих эту версию, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

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Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

У следствия появилось достаточно данных, доказывающих эту версию, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«В ходе расследования уголовного дела по факту убийства старшего следователя полиции, совершенного сегодня утром в Красногорском районе, у следствия появились достаточные данные, свидетельствующие о том, что преступление в отношении сотрудника совершенно с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности, связанной с расследованием уголовных дел, находящихся в ее производстве», — сообщила она.

Ранее Врадий говорила, что «следствие рассматривает несколько версий совершенного преступления, в том числе связанную со служебной деятельностью следователя».

Шишкина была убита в среду утром выстрелом в шею у подъезда своего дома в поселке Архангельское. С места происшествия изъята одна гильза и одна пуля. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Московской области.

По данным следствия, несколько месяцев назад неизвестные подожгли личный автомобиль потерпевшей.

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