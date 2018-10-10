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14:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Чрезвычайно опасен»: на Флориду надвигается ураган «Майкл»

На западную часть американского штата Флорида надвигается ураган «Майкл». По мере продвижения он усилился до 4-й категории, власти называют его чрезвычайно опасным.

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Источник: AP 2018

Скорость ветра внутри урагана достигает 210 километров в час, и ожидается, что он достигнет побережья к полудню по местному времени (16 часов по Гринвичу).

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Более 370 тысяч человек на предполагаемом пути урагана поручили указание эвакуироваться.

Ураган «Майкл» начался как тропический шторм. Из-за вызванных им ливней и затоплений в Центральной Америке погибли не менее 13 человек.

Власти Флориды, Алабамы и Джорджии объявили чрезвычайное положение.

Четырехметровая волна

Национальный центр контроля за ураганами в Майами называет «Майкл» чрезвычайно опасным ураганом.

Центр предупреждает об опасном для жизни штормовом нагоне воды, чрезвычайно сильном ветре и особо сильных дождях в северо-восточной части Мексиканского залива.

«Майкл» также может набрать силу до того, как он достигнет побережья. Штормовой нагон воды может достигать четырех метров.

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На данный момент «Майкл» движется на север со скоростью в 20 километров в час.

Ураган четвертой категории может валить деревья и нанести серьезный ущерб даже крепко построенным домам.

Ожидается, что сила ветра «Майкла» уменьшится после того, как он достигнет суши и станет продвигаться над юго-восточной частью США.

Губернатор Флориды Рик Скотт назвал этот ураган чудовищным и призвал всех жителей штата прислушиваться к рекомендациям властей.

«Я хочу сказать четко — штормовой нагон воды, угрожающий нашему побережью, может быть смертоносным. Не игнорируйте предупреждения местных властей — этот шторм может унести вашу жизнь. Мы можем вновь построить ваш дом, но вернуть вам жизнь мы не сможем. Если вам сказали эвакуироваться, УЕЗЖАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО», — написал губернатор в своем «Твиттере».

Несмотря на официальные предупреждения, власти заявляют, что призыву эвакуироваться последовали пока очень немногие.

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В районе, которому угрожает «Майкл» закрыты школы и государственные учреждения.

Губернатор Флориды также откомандировал 2500 служащих национальной гвардии для проведения спасательных работ.

Южную и Северную Каролину ожидают сильные дожди.

В сентябре на оба штата обрушился шторм «Флоренс».

Губернатор Северной Каролины Рой Купер сказал, что понимает, что люди еще не оправились от «Флоренс», но призвал всех серьезно отнестись к надвигающемуся «Майклу».

Синоптики в Алабаме предупреждают о возможности формирования торнадо.

Ураганы — частое явление во Флориде, но северо-западная часть штата не испытывала ничего подобного уже более десяти лет.

От «Майкла» уже пострадала Центральная Америка. Ассошиэйтед пресс сообщает, что из-за сильных ветров и наводнений в Гондурасе погибли шесть человек, еще четверо в Никарагуа и трое в Сальвадоре.

В понедельник «Майкл» по касательной задел западную часть Кубы, где выпало около 30 сантиметров осадков.

Нефтяные платформы в Мексиканском заливе эвакуированы. Пять подобных платформ отбуксированы в более безопасное место.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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