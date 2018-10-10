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16:27 (мск), источник: ТАСС

В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. В отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту избиения чиновника Минпромторга.

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Источник: РИА "Новости"

Футболисты не явились к следователю Главного следственного управления ГУ МВД по Москве, в связи с чем их могут объявить в федеральный розыск, сообщил представитель московской полиции Юрий Титов.

«Если к 18:00 мск 10 октября граждане Кокорин и Мамаев не прибудут в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий, то они будут объявлены в федеральный розыск», — сказал он журналистам.

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